Coronavirus: raffica di contagi anche in città, il sindaco: "Stop mercatini e se serve chiudo plessi o lascio a casa classi"

Sei positivi in circa 24 ore per Agrigento che arriva a quota 43 e dove il sindaco ha già deciso di stoppare i mercatini ed eventualmente, qualora i contagi si registrassero a scuola, di chiudere plessi o lasciare a casa delle classi. Ansia e preoccupazione si fanno sempre più tangibili. Ma non soltanto nelle gradi città dove il numero dei contagi continua a salire, ma anche nei piccoli Comuni. E' il caso di Racalmuto (+2) e di Naro (+4) dove i contagi sono, all'improvviso, aumentati. Continuano, intanto, a registrarsi contagi praticamente ovunque. Oggi, 3 casi sono stati notificati a Licata, 4 a Favara, 1 a Palma di Montechiaro.

+6 ad Agrigento che è a quota 43

"Continua a crescere la curva dei contagi. Oggi si registrano 43 casi. Un paziente è ricoverato a Canicattì, uno ad Agrigento e uno a Caltanissetta" - ha reso noto il sindaco Franco Micciché - . Di fatto, rispetto ad ieri, ad Agrigento non soltanto ci sono sei casi in più, ma anche un ricovero in più. "La situazione - ha spiegato - ci impone misure più restrittive. Lunedi disporrò la chiusura dei mercatini e in caso di bambini positivi al Covid deciderò se chiudere e sanificare solo la classe o l'intero plesso". Ieri i contagiati erano, ad Agrigento, 37. Il giorno prima, invece, erano 33. Un crescendo, appunto, di positivi mentre oggi pomeriggio sono stati registrati assembramenti all'interno e all'esterno di un locale della movida di San Leone.

Pompieri in isolamento fiduciario

Un’intera squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Sciacca è stata posta in regime di isolamento fiduciario domiciliare dopo un intervento eseguito nella casa di una donna che solo successivamente è risultata positiva al coronavirus. I pompieri erano stati chiamati dalla polizia municipale per un Tso (Trattamento sanitario obbligatorio). L’intervento si era reso necessario per permettere al personale sanitario di entrare nell’abitazione della donna. La paziente è stata quindi portata in ospedale e sottoposta come da procedura al test del tampone: l’esito è stato positivo. Sono quindi scattate da parte dell’Asp le comunicazioni al comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento che ha provveduto a bloccare l’attività della squadra che aveva effettuato l’intervento. Per tutti è stato disposto il provvedimento di quarantena per un periodo di 10 giorni.

Altri 4 casi a Favara

"La quota è veramente importante di contagi. In alcuni il ceppo è identico, in altri no e stiamo cercando di capire il punto di contagio. Qualcuno ha la febbre un po' alta - ha spiegato il sindaco di Favara, Anna Alba, - . La raccomandazione principale è, oltre all'uso delle mascherine, è di comunicare immediatamente se si è positivi. L'essere contagiati non è una vergogna, non è una colpa, né una responsabilità".

+3 a Licata

"L’Asp conferma altri 3 casi di contagio. Sale pertanto a 42 il numero degli attuali positivi accertati a Licata" - hanno reso noto dal comando della polizia municipale - .

Palma arriva a 9 positivi

"Nuovo caso positivo, trattasi di uno nuovo focolaio" - ha spiegato il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, - .

Racalmuto è in ansia

Racalmuto, durante la prima ondata epidemiologica, era rimasto Covid-free. In questa seconda fase dopo un primissimo e unico contagio, la cui paziente è per fortuna guarita, all'improvviso, si trova a conteggiare la crescita dei positivi e delle persone da porre in quarantena precauzionale. Stamani, al sindaco Vincenzo Maniglia sono stati notificati due nuovi contagi da Covid-19. Racalmuto sale, dunque, a 6 cittadini "attualmente positivi" (complessivamente 7, conteggiando anche la guarita, i casi). Ma ce ne sono altri due in attesa di tampone e 4 in quarantena obbligatoria.

"La situazione comincia a destare preoccupazione - ha ammesso il sindaco Vincenzo Maniglia - e pertanto l'invito alla prudenza deve essere ancora più prioritario. Per la commemorazione dei defunti è importante rispettare le indicazioni dell'ordinanza sindacale e garantire l'accesso contingentato nel cimitero senza creare fenomeni di assembramento, usando mascherina e distanziamento sociale. E' necessario contenere i casi di contagio per non incorrere in ulteriori misure restrittive".

Naro, focolaio in casa per anziani

Ma cresce anche la preoccupazione a Naro dove, ieri sera, c'erano 15 positivi e 25 persone in quarantena. "E' un dato che subirà modifica - ha spiegato il sindaco Maria Grazia Brandara - . Alcuni dei positivi sono anziani ospiti di una struttura. Non è da persone intelligenti, bypassare l'ordinanza che impone la chiusura dei locali alle 18 e fare feste private in periferia". Nel pomeriggio di oggi si sono aggiunti altri 3 casi arrivando ad un totale di 18 persone "attualmente positive". Ben 27 invece - sempre nel pomeriggio di oggi - le persone che risultano essere poste in quarantena e 2 i guariti.

(Aggiornato alle ore 20,20)