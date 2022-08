Coronavirus, il bollettino dell'Asp: tre morti, quattro ricoveri e oltre 700 nuovi positivi

Sono tre le nuove vittime del Covid-19 in provincia di Agrigento. Secondo il report diffuso da Asp alle testate giornalistiche per le giornate che vanno dal 5 al 7 luglio, infatti, gli scorsi 5 e 6 del mese si sono registrati decessi a Menfi, Licata e Sciacca. In totale, oltre 700 i nuovi positivi, con 531 persone guarite.

Il focus sugli ospedali

In ospedale, al 7 luglio, si registrano 31 persone. Di queste, 27 sono in degenza ordinaria/subintensiva: in 9 sono al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e in 16 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. In terapia intensiva, tutti all'ospedale di Ribera, ci sono 4 pazienti. Ricoverati anche 5 pazienti non agrigentini (dato stazionario) non ricompresi nel totale.

I contagi comune per comune

Ecco tutti i dati dei positivi in trattamento per ognuno dei centri della provincia, anche se non inseriremo il consueto incremento rispetto al dato precedente essendo numeri cumulativi di tre giorni che risentono, evidentemente, delle guarigioni.

Agrigento ha 622 positivi con 2 migranti ospiti in altrettanti centri di accoglienza; Alessandria della Rocca: 36; Aragona: 64; Bivona: 44; Burgio: 14; Calamonaci: 10; Caltabellotta: 19; Camastra: 14; Cammarata: 30; Campobello di Licata: 72; Canicattì: 270; Casteltermini: 36; Castrofilippo: 18; Cattolica Eraclea: 47; Cianciana: 27; Comitini: 7; Favara: 354; Grotte: 49; Joppolo Giancaxio: 19; Licata: 477; Lucca Sicula: 13; Menfi: 122; Montallegro: 8; Montevago: 22; Naro: 62; Palma di Montechiaro: 155; Porto Empedocle: 181; Racalmuto: 41; Raffadali: 167; Ravanusa: 127; Realmonte: 63; Ribera: 156; Sambuca di Sicilia: 46; San Biagio Platani: 66; San Giovanni Gemini: 36; Sant'Angelo Muxaro: 31; Santa Elisabetta: 29; Santa Margherita di Belìce: 35; Santo Stefano Quisquina: 49; Sciacca: 334; Siculiana: 52; Villafranca Sicula: 2.