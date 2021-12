Covid, in Sicilia nuovi casi di nuovo sopra mille: in provincia sono 22

ono 1.028 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, 21.717 i tamponi processati e il tasso di positività vola al 4,7% (ieri era al 3,8%). Dai numeri diffusi dal ministero della Salute emerge inoltre che i guariti sono 308, mentre gli attuali positivi sull'Isola sono 16.018 (+714). I decessi sono sei: dalla Regione precisano che uno si riferisce a ieri mentre cinque risalgono a venerdì scorso. Il totale delle vittime sale a 7.282 .

Sul fronte ospedaliero i ricoverati in regime ordinario sono 387: 31 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva invece al momento si trovano 48 pazienti (quattro in più di ieri), con cinque nuovi ingressi. Sono 15.583 i pazienti in isolamento domiciliare. Questa la ripartizione dei nuovi casi nelle singole province: Palermo con 186 casi, Catania 177, Messina 354, Siracusa 101, Ragusa 42, Trapani 69, Caltanissetta 65, Agrigento 22, Enna 12.

Coronavirus, il bollettino dall'Italia

Nuovi casi:19.215

Attualmente positivi:284.877

Ricoverati: 6.697 (+158)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 829 (+54)

Deceduti dopo un tampone postivo: 66

Vaccinati: 47.608.661 persone pari al 88,15% della popolazione con più di 12 anni.