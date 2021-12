Covid, i nuovi casi in Sicilia sono 887 (+100 in provincia): aumentano le persone ricoverate

Sono 887 i nuovi casi positivi al coronavirus riscontrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri 1.143). I tamponi effettuati sono stati 23.720 e questo porta il tasso di positività al 3,8%. Secondo il report del ministero della Salute, le persone ricoverate con sintomi sono 356 (ieri 346), di cui 44 in terapia intensiva.

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 162, Catania 259, Messina 29, Siracusa 84, Trapani 78, Ragusa 51, Caltanissetta 98, Agrigento 100 e Enna 26.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8 decessi (ieri 6), ma la Regione ha precisato che due vittime risalgono al 10 dicembre, 3 al 9 dicembre, e una rispettivamente all’8, al 7 e al 5 dicembre. Il totale dei morti sull'isola dall'inizio della pandemia arriva così a quota 7.276. Nell'Isola gli attuali positivi salgono a 15.304. In un solo giorno i guariti sono stati 682.

Zona gialla dopo le feste, ma non per la Sicilia

Molte le regioni d'Italia che vedono "giallo" dopo le feste di Natale, ma non la Sicilia. Lo mette nero su bianco lo stesso Istituto Superiore di Sanità nell'ultimo report sulla situazione epidemiologica in Italia da cui emerge la fotografia di una espansione dei contagi con alcuni territori più duramente colpiti. Ricordiamo che l'area gialla scatta con il 10% di occupazione delle terapie intensive e il 15% negli altri reparti ospedalieri non in area critica: solo Molise, Basilicata, Campania e Sicilia hanno una alta probabilità di restare in zona bianca mentre il resto d'Italia dopo la Befana sembra destinata all'area gialla.

La situazione nel resto d'Italia