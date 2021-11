Coronavirus, in Sicilia 301 nuovi casi in 24 ore (+20 in provincia): il tasso di positività scende all'1,4%

Sono 301 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Sono stati processati 21.104 tamponi e il tasso di positività scende quindi all'1,4% (ieri era all'1,8%). Dal bollettino diffuso dal ministero della Salute emerge inoltre che gli attuali positivi sull'Isola sono 7.572, in calo di 67 casi. I guariti sono 364 mentre ci sono altri quattro morti. Dalla Regione però precisano che un decesso risale a ieri, due all'altro ieri e uno allo scorso 27 ottobre. Il totale delle vittime sale a 7.046. Sono 7.205 i pazienti in isolamento domiciliare.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 324: in leggero aumento rispetto a ieri quando erano 311. In terapia intensiva al momento si trovano 43 pazienti (ieri erano 39), con cinque nuovi ingressi. Questa la ripartizione dei nuovi casi nelle singole province: Palermo 27, Catania 134, Messina 7, Siracusa 52, Ragusa 11, Trapani 26, Caltanissetta 18, Agrigento 20, Enna 6.

Scarica il bollettino completo in pdf

Coronavirus, il bollettino dall'Italia

Attualmente positivi: 93.693

Deceduti: 132.365 (+31)

Dimessi/Guariti: 4.576.167 (+3.392)

Ricoverati: 3.565 (+46)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 392 (-3)

Tamponi: 106.904.353 (+491.962)

Totale casi: 4.802.225 (+6.764, +0,14%)