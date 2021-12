Coronavirus, il bollettino dell'Asp: sono solo 11 i casi di positività, nessun nuovo ricovero

Il bollettino dei casi di Covid-19 in provincia di Agrigento fa tirare un sospiro - momentaneo - di sollievo. Secondo i dati trasmessi dall'Azienda sanitaria provinciale, infatti, sono 11 i casi di positività registrati rispetto a ieri, ma non ci sono né nuovi ricoveri né fortunatamente nuovi decessi. Sono invece ben 20 le guarigioni.

La situazione negli ospedali

Gli agrigentini ospedalizzati risultano essere 13 (dato stabile). In degenza ordinaria/subintensiva sono 10. Di questi, 9 si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 1 in un ospedale fuori provincia. Sono 3 i pazienti in terapia intensiva sempre al presidio ospedaliero riberese.

I dati Comune per Comune

Agrigento: 67 (stabile); Aragona: 6 (stabile); Burgio: 3 (stabile); Calamonaci 3 (stabile), Camastra 6 (stabile); Cammarata: 33 (-1); Campobello di Licata: 10 (stabile); Canicattì: 82 (-3); Casteltermini: 22 (stabile); Cattolica Eraclea: 2 (stabile); Comitini: 7 (stabile); Favara: 19 (-1); Grotte: 13 (stabile); Joppolo Giancaxio: 1 (stabile); Licata: 38 (-2); Montevago: 4 (stabile); Naro: 40 (-5); Palma di Montechiaro: 10 (stabile); Porto Empedocle: 18 (stabile); Racalmuto: 8 (stabile); Raffadali: 57 (+4); Ravanusa: 4 (stabile); Realmonte: 11 (stabile); Ribera: 72 (+2); Sambuca di Sicilia: 9 (stabile); San Giovanni Gemini: 52 (stabile); Santa Margherita di Belice: 1 (stabile); Sciacca: 14 (-2), Siculiana: 8 (stabile, 4 sono ospiti di Villa Sikania).

Sono "Covid free": Alessandria della Rocca, Bivona, Caltabellotta, Castrofilippo, Cianciana, Lucca Sicula, Montallegro, Menfi, San Biagio Platani, Santo Stefano Quisquina, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Villafranca Sicula.

Al momento c'è solo un migrante (stabile) in quarantena sulle navi di accoglienza in rada dell'Agrigentino.