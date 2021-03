"Non ha rispettato le norme anti-Covid 19", chiuso un bar del centro: multa anche ai titolari

Il blitz è stato messo in atto dalla polizia Municipale. Il locale dovrà interrompere l'attività per 5 giorni

La Municipale chiude un noto bar del centro città. L’attività commerciale, secondo quanto emerso, non avrebbe rispettato le norme anti-Covid 19.

Il bar di Cattolica Eraclea, dunque, dovrà rimanere chiuso per 5 giorni. L’operazione è stata coordinata dal comandante Nino Campisi. Per il titolare del bar una multa di 400 euro. I controlli, per garantire il rispetto delle prescrizioni anti-contagio, andranno avanti anche durante tutta la settimana.