Seconda ondata del Covid, alcuni sindaci chiudono i cimiteri: ecco dove

C'è chi ha già deciso - a causa del vertiginoso aumentare dei contagi da Covid-19 - di sbarrare gli ingressi dei cimiteri in occasione di Tutti i Santi. Chi invece pensa - ed ha già dato disposizioni in tal senso - ad ingressi contingentati e chi, infine, ancora non ha dato indicazioni certe. Anche i sindaci dell'Agrigentino sono alle prese con il tentativo di evitare assembramenti nei giorni che vanno dal 31 ottobre al 2 novembre. Il prefetto Maria Rita Cocciufa ha chiesto a tutti i sindaci "una valutazione ponderata e di valutare l'opportunità di estendere gli orari di apertura giornaliera e di prevedere la chiusura nella giornata di giorno 2". Ma ha chiesto anche di "prevedere puntuali servizi di vigilanza e controllo a cura della polizia locale con il supporto, per la circostanza, delle associazioni di volontariato". C'è già stata una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia per la gestione del prevedibile movimento di persone e veicoli in occasione di giorno 1 e 2 novembre ed è stata anche concordata ogni possibile intensificazione dei servizi di vigilanza.

Ecco un primo punto della situazione.

Cimiteri chiusi ad Agrigento

I cimiteri resteranno chiusi nei giorni 1 e 2 novembre. Non ci sarà, naturalmente, la tradizionale messa tenuta dal cardinale Francesco Montenegro. I cimiteri saranno aperti al pubblico, nei giorni non soggetti all’ordinanza, dalle ore 7 alle ore 18. "Si tratta – dichiara il sindaco Miccichè - di un sacrificio che chiediamo alla cittadinanza al fine di evitare pericoli maggiori in questo periodo in cui si presenta una recrudescenza dei contagi per Covid-19. Siamo certi che la popolazione comprenderà la nostra decisione".

Cimitero chiusi a Canicattì

"A malincuore - dice Ettore Di Ventura - ho dovuto emettere questa ordinanza dopo aver valutato che nei giorni del 31 ottobre, 1 e 2 novembre si prevede una consistente concentrazione di persone che si recheranno al cimitero comunale per commemorare i propri defunti".

A Licata il Comune prende tempo

Il sindaco Pino Galanti ha dato vita ad un tavolo tecnico risolutivo. E' troppo alto il rischio di assembramenti nei cimiteri comunali. All'incontro, oltre al sindaco, hanno partecipato l'assessore alle attività produttive, Giuseppe Ripellino e i rappresentanti della Cna, Confcommercio e Fenapi. "Dall'analisi della situazione sono emerse diverse criticità che mettono a rischio l'apertura dei due cimiteri comunali - fanno sapere dal Comune - sia a causa della composizione strutturale dei luoghi, che comporta la facile composizione di assembramenti, cosa in netto contrastato con la situazione sanitaria attuale. Dopo che l'amministrazione comunale ha fatto presente che già in diversi comuni limitrofi è stata disposta la chiusura dei cimiteri, dall'incontro, da parte delle associazioni di categoria è emersa la necessità di prendere ancora qualche giorno di tempo prima di ogni decisione definitiva in merito, anche se, obiettivamente non si vedono rosee prospettive per evitare la chiusura dei dei cimiteri comunali".

Cimitero chiuso a Ravanusa

"Per evitare rischi di assembramenti e di contagio - fanno sapere dal Comune - abbiamo deciso di chiudere il cimitero di Via Olimpica da venerdì 30 ottobre a martedì 3 novembre".

Ingressi contingentati a Racalmuto

Dal 26 al 31 ottobre, ha stabilito il sindaco Vincenzo Maniglia, si potrà procedere alla pulizia delle tombe e alla predisposizione degli addobbi floreali. Nei giorni 1 e 2 ottobre gli ingressi ai cimiteri saranno contingentati con brevi visite da 30 minuti. L'ingresso avverrà solo dal cancello principale e i visitatori saranno sottoposti alla misurazione della temperatura. Obbligatorio l'uso della mascherina e del distanziamento sociale.

Grotte richiama alla massima prudenza

"Abbiamo deciso, insieme alla Giunta, di mantenere il cimitero aperto. Facciamo una scommessa su noi cittadini. Vi invito a non andare, necessariamente, al cimitero giorno 1 e 2. Può funzionare tutto dandoci fiducia - ha detto il sindaco Alfonso Provvidenza - . Se qualcuno fa la visita qualche giorno prima o qualche giorno dopo non cambia nulla. Giorno 1 e giorno 2 ci vada soltanto chi può recarsi in quei giorni. Serve solo buon senso. Evitate di andare al cimitero due o tre persone assieme, andate solo una persona per famiglia e non concentrate le visite giorno 1 e 2".

Chiuso il cimitero di Favara

"Sarà chiuso il 31 ottobre, l'1 e il 2 novembre - ha reso noto il sindaco di Favara, Anna Alba, - . Verrà concesso di accedere solo se ci saranno funerali. Il cimitero sarà chiuso anche i giorni festivi e la domenica, fino al 13 novembre. Possiamo stringerci ai nostri defunti con la preghiera. Predisposta però anche la chiusura di ville e giardini".

Non è escluso che nelle prossime ore altri cimiteri dell'Agrigentino potranno optare per la chiusura.