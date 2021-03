Crescono i casi di Covid a Siculiana, il sindaco chiude piazze e mercati

"Esprimo tutta la mia preoccupazione per l'evoluzione della situazione dei contagi". A scriverlo sui social è il sindaco di Siculiana Giuseppe Zambito.

"Un totale di 20 soggetti positivi, in una piccola comunità come la nostra, rappresenta un dato allarmante - continua -. Per questo sono costretto ad assumere provvedimenti restrittivi per la salvaguardia di tutti e per limitare il più possibile le situazioni di contatto. In questa direzione domani sarà emessa un'ordinanza che limiterà gli accessi nelle piazze, nelle villette e nei parchi giochi, oltre alla sospensione del mercato settimanale di sabato 27. Considerando che siamo in attesa di altre conferme da parte dell'Asp il numero può ulteriormente aumentare, pertanto ho già inviato formale richiesta all' Asp per l'adozione di ulteriori provvedimenti restrittivi".

Il primo cittadino, inoltre, invita tutti a "collaborare adottando comportamenti responsabili e soprattutto comunicando ai medici di base eventuali sintomi riconducibili al Coronavirus", specificando che vi è l'obbligo, per chi è in attesa del tampone molecolare, di rimanere in isolamento domiciliare.