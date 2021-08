Coronavirus, il bollettino dell'Asp: cresce il numero dei ricoveri, c'è anche un nuovo morto

Cresce, ma meno rispetto a quanto ha fatto in questi giorni, la curva dei contagi da Coronavirus in provincia di Agrigento.

Secondo il quotidiano bollettino dell'Azienda ospedaliera, infatti, sono "solo" 65 i nuovi positivi, dei quali solo 2 ospedalizzati, cui si aggiungono altre 4 persone che erano già positive nei giorni scorsi e per le quali è stato necessario il ricorso alle cure in ospedale. Se da un lato ci sono ben 79 guariti, tuttavia, bisogna segnalare un nuovo decesso che ha riguardato una persona di San Giovanni Gemini.

La situazione negli ospedali

Al momento ci sono 36 pazienti ricoverati in degenza ordinaria (di queste 32 all'ospedale "Parlapiano" e 4 al "San Giovanni di Dio"). Ci sono poi due persone ricoverate in strutture lowcare e 4 in terapia intensiva (sempre a Ribera, ma ieri erano solo 2).

I dati Comune per Comune

Agrigento: 122 positivi (-1); Alessandria della Rocca: 12 (stabile); Aragona: 15 (stabile); Bivona: 3 (stabile); Burgio: 3 (+1); Caltabellotta: 56 (-6); Camastra: 6 (+4); Cammarata: 33 (-2); Campobello di Licata: 32 (+1); Canicattì: 101 (+7); Casteltermini: 26 (+7); Castrofilippo: 1; Cianciana: 1; Comitini: 1; Favara: 259 (-12); Grotte: 2; Joppolo Giancaxio: 11 (stabile); Licata: 36 (+3); Lucca Sicula: 1 (stabile); Menfi: 11 (+3); Montallegro: 1(stabile); Montevago: 1 (stabile); Naro: 27 (+2); Palma di Montechiaro: 60 (-15); Porto Empedocle: 94 (-5); Raffadali: 56 (-1); Ravanusa: 25 (-1); Racalmuto: 18 (+1); Realmonte: 14 (-1); Ribera: 7 (stabile); Sambuca di Sicilia: 4 (-1); San Biagio Platani: 2 (stabile); Sant'Angelo Muxaro: 1 (stabile); San Giovanni Gemini: 39 (-4); Santo Stefano Quisquina: 6 (stabile); Santa Elisabetta: 3 (stabile); Santa Margherita di Belìce: 8 (stabile); Sciacca: 29 (stabile); Siculiana: 40 (+1, ma 32 sono migranti ospitati a "Villa Sikania"). A questi casi si aggiungono 4 (ma non si trovano nel totale) ricoveri riguardanti persone residenti fuori provincia.

Sono "Covid free": Calamonaci, Cattolica Eraclea e Villafranca Sicula.