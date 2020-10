Coronavirus, 8 positivi a Sambuca, 5 a Santa Margherita e 1 a Montallegro e Campobello

Altri 8 contagiati da Covid-19 a Sambuca di Sicilia dove il totale è arrivato a 76, dove ci sono stati 4 decessi e dove l'Asp ha organizzato un "drive-in". Una studentessa di Montallegro positiva e 16 compagni di classe e 5 insegnanti del liceo di Ribera posti in isolamento domiciliare. Ma anche altri 5 casi a Santa Margherita Belice dove si è arrivati a ben 11 infettati. Nuovo positivo, ma potrebbero essercene altri fra stasera e domani, anche a Campobello di Licata. Sono, al momento, 15 i positivi refertati nelle ultime ore dall'Asp di Agrigento.

Aumentano i casi a Sambuca e l'Asp organizza un "drive in"

A Sambuca di Sicilia, comune che da sabato pomeriggio è "zona rossa" dopo il cluster della casa di riposo, continuano ad aumentare i positivi al Covid. Il sindaco Leo Ciaccio ha reso noto che ci sono altri 8 contagiati, di cui solo uno con sintomi, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. Il numero complessivo di positivi nel borgo adesso è di 76 persone. L'Asp di Agrigento ha organizzato un "drive in" per una campagna di tamponi mirata, al momento, ai contatti diretti delle persone risultate contagiate.

+1 anche a Ravanusa, ma non è finita

"L'Asp mi ha appena comunicato il secondo caso Covid e qualche altro caso lo notificheranno tra stasera e domani. Utilizzate la mascherina, mantenete le distanze e lavate spesso le mani. Lasciate perdere gli stupidi che dicono che il covid non esiste. Esiste ed è presente anche a Campobello!" - ha fatto sapere, attraverso i social, il sindaco Gianni Picone - .

Positiva liceale di Montallegro, compagni e prof di Ribera in isolamento

Sedici studenti e cinque insegnanti di un liceo Classico di Ribera sono in isolamento domiciliare dopo il caso positivo al Covid di una studentessa di Montallegro. A seguito del contagio, il tracciamento ha permesso di individuare le persone che hanno avuto contatti certi con la giovane. La dirigenza scolastica ha disposto la sanificazione urgente dei locali. Le lezioni per le altre classi proseguiranno regolarmente.

4 contagi a Santa Margherita che arriva quota 11

L'esito di 4 tamponi positivi è arrivato a Santa Margherita Belice. A darne comunicazione è stato il sindaco Franco Valenti. “Si tratta di un 70enne – ha detto Valenti –, di due signore rispettivamente di anni 37 e 32 e una ragazza di 13 anni. Sono tutti asintomatici. Queste persone da oltre 14 giorni non hanno avuto alcun contatto sociale perché già poste in isolamento”. In serata si è aggiunto un altro caso. Tampone positivi per un 57enne e i contagiati sono saliti a complessivi 11.