Camastra è sotto choc per la seconda vittima del Covid, il sindaco: "Preoccupati dai focolai"

"Siamo preoccupati perché i focolai sono diversi, ma siamo anche sotto choc per la brutta notizia. E' venuta a mancare una moglie, una mamma, una donna esemplare". Lo ha detto Dario Gaglio: neo sindaco di Camastra, unica zona rossa dell'Agrigentino. Le strade deserte e i blocchi delle forze dell’ordine nei tre varchi di accesso e di uscita del paese rendono bene l’idea dell’attenzione che le autorità,stanno riservando al Comune che, attualmente, conta 27 positivi e che, in questa secondo ondata pandemica, ha già due vittime.

L’emigrazione ha fortemente segnato il territorio, l’ultimo censimento assegna a Camastra poco più di due mila abitanti. Ma per come riferisce ad AgrigentoNotizie il neo sindaco Dario Gaglio, molti giovani si sono trasferiti per ragioni di lavoro e quindi, in paese, ci sono almeno 500 persone in meno.

Il Comune di Camastra ha attivato un servizio di ritiro e consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci per le persone in quarantena e per quanti non hanno la possibilità di recarsi fisicamente in farmacia o al supermercato.