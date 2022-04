Covid, il bollettino Asp settimanale: quattro i morti e 3150 i positivi registrati

Sono quattro i morti registrati in sette giorni in provincia di Agrigento attribuiti al Covid-19. A dirlo è il bollettino (ormai divenuto settimanale) diffuso dall'Asp. Le vittime erano originarie di Agrigento, Campobello di Licata, Palma di Montechiaro e Sciacca. Sono invece 3150 i positivi riscontrati a fronte di oltre 10.000 tamponi somministrati. Dieci i ricoveri e 2082 le persone che sono guarite.

La situazione negli ospedali

Al momento risultano ricoverate 33 persone (-6 rispetto a sei giorni fa). In degenza ordinaria ci sono 20 persone al “San Giovanni di Dio” di Agrigento e 12 al “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Un paziente è ricoverato in un ospedale fuori provincia. Un solo posto letto è al momento occupato in terapia intensiva al “Fratelli Parlapiano” di Ribera. Ci sono anche 3 persone ricoverate non residenti in provincia e non ricomprese nel totale.

I contagi comune per comune

Secondo il nuovo bollettino Asp Agrigento ha 1.176 attualmente positivi; Alessandria della Rocca: 26; Aragona: 254; Bivona: 98; Burgio: 47; Calamonaci: 18; Caltabellotta: 33; Camastra: 34; Cammarata: 98; Campobello di Licata: 200; Canicattì: 736; Casteltermini: 150; Castrofilippo: 56; Cattolica Eraclea: 54; Cianciana: 50; Comitini: 11; Favara: 991; Grotte: 74; Joppolo Giancaxio: 32; Licata: 834; Lucca Sicula: 20; Menfi: 221; Montallegro: 46; Montevago: 55; Naro: 93; Palma di Montechiaro: 283; Porto Empedocle: 334; Racalmuto: 176; Raffadali: 249; Ravanusa: 138; Realmonte: 92; Ribera: 176; Sambuca di Sicilia: 122; San Biagio Platani: 142; San Giovanni Gemini: 129; Sant'Angelo Muxaro: 56; Santa Elisabetta: 49; Santa Margherita di Belìce: 89; Santo Stefano Quisquina: 49; Sciacca: 771; Siculiana: 96 di cui 3 migranti ospitati nel centro di accoglienza di Villa Sikania ed infine Villafranca Sicula con 41 positivi.

Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono 10 migranti positivi.