Coronavirus, la Sicilia vede l'arancione: frenano ancora i contagi, tasso di positività al 4,2%

Ancora sotto quota mille i casi individuati nelle ultime 24 ore (1 solo in provincia), nonostante ieri fosse domenica il numero dei tamponi processati si mantiene sopra quota 20 mila. Stabili le terapia intensive, 7 i ricoveri ordinari in più. E Musumeci non parla più di lockdown...

L'effetto "cenoni" sembra si stia esaurendo. Si conferma in calo il trend dei nuovi contagi Covid in Sicilia: anche oggi sotto quota mille. Sono infatti 885 i nuovi casi individuati nelle ultime 24 ore su 20.808 tamponi (molecolari e rapidi) processati. Numero di test che nonostante ieri fosse domenica è in linea con quello dei giorni precedenti, mentre il tasso di positività resta identico a ieri: 4.2%. La situazione negli ospedali resta pressocchè costante: i ricoveri ordinari sono 1.439 (+7 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive occupate restano 227 con 11 nuovi ingressi. Purtroppo si registrano altri 34 decessi, ma si sa che il numero dei morti è l'ultimo a scendere.

Nel bollettino del ministero della Salute si legge anche di 504 persone guarite, con gli attuali positivi che diventano 48.001 (di cui 46.335 in isolamento domiciliare). Il report delle province invece segna 386 casi a Palermo, 208 a Catania, 166 a Messina, 11 a Trapani, 26 a Siracusa, 11 a Ragusa, 74 a Caltanissetta, 1 ad Agrigento e 2 ad Enna.

Verso la zona arancione?

Appare chiaro che questo miglioramento non sia ancora da attribuire alle ultime restrizioni, i cui effetti inizieranno a vedersi la settimana prossima visto il periodo d'incubazione medio del virus. E così oggi il presidente della Regione - dopo aver minacciato per giorni il lockdown - è tornato a parlare di "possibilità di passare in zona arancione sin dal prossimo weekend". In effetti nell'ultima settimana i dati parlano di una frenata non solo dei contagi, ma anche della pressione ospedaliera. Che secondo l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è da tenere sotto controllo ma non è allarmante: l'occupazione delle terapie intensive si trova al 28%, due punti sotto la soglia d'emergenza, mentre quella dei ricoveri ordinari è al 34%. Insomma ci sono regioni che stanno peggio ma non sono in zona rossa.

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino registra 8.562 nuovi contagi da Sars-Cov-2 sulla base di 86.169 tamponi molecolari (9.5% positivi) e 56.947 test rapidi (0.5% positivi). Purtroppo si registrano 420 decessi nelle ultime 24 ore mentre tornano a crescere i posti letto occupati in ospedale, +115 in area non critica e +21 in terapia intensiva a fronte di 150 nuovi accessi. L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri 24 gennaio registrava 11.629 nuovi contagi (con oltre 216mila tamponi tra molecolari e antigenici) e altri 299 morti.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 25 gennaio