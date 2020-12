Coronavirus, in Sicilia continua a scendere il numero delle vittime: 47 contagiati in provincia

Meno tamponi processati rispetto a ieri ma più positivi "scovati". E' quello che viene fuori dal bollettino del ministero della Salute diramato nel pomeriggio di oggi. Sono infatti 1.016 i nuovi contagi (24 ore fa erano stati 999) individuati a fronte di 9.059 tamponi effettuati con un tasso di positività che sale leggermente all'11,2%. In calo rispetto ai giorni scorsi il numero delle vittime, oggi 23.

Anche oggi si conferma il trend che vede sempre meno persone in ospedale a causa del Covid: in Sicilia infatti i ricoveri ordinari passano dai 1.280 di ieri a 1.243 di oggi con un saldo negativo di 37 posti. Le persone in terapia intensiva sono invece 196 (-1 rispetto a venerdì). Si registrano 16 ingressi (uno in più). I soggetti al momento in isolamento domiciliare sono 34.222.

Alto anche oggi il numero dei guariti. Sono infatti 1.642 le persone che hanno sconfitto il Coronavirus nelle ultime 24 ore. Il totale di dimessi/guariti in Sicilia sale a quota 39.675. Il totale degli attualmente positivi in Sicilia ammonta a 35.761. Dall'inizio della pandemia i casi totali di Covid nell'Isola sono 77.382, le persone decedute sono invece 1.946. Dati questi che collocano l'Isola al settimo posto tra le regioni.

Ecco i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Sicilia, suddivisi provincia per provincia (totale e incremento casi): Palermo: 21.885 (189), Catania: 22.672 (402), Messina: 7.741 (168), Ragusa: 6.212 (35), Trapani: 5.179 (81), Siracusa: 4.422 (50), Agrigento: 3.297 (47), Caltanissetta: 3.158 (22), Enna: 2.816 (22

Il bollettino Coronavirus di oggi in Italia

In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. Sono 649 i morti e 19.903 nuovi casi.