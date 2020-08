Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Sicilia 32 nuovi casi (più della Lombardia)

Trentadue persone positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Crescono ancora i nuovi contagi di Covid in Sicilia: a fronte di due guariti va segnalato un notevole aumento di casi positivi che porta il totale attuale a 450. E' quello che rivela il consueto bollettino del ministero della Salute. Solo Lazio (38 nuovi casi) ed Emilia Romagna (39) hanno registrato un incremento maggiore rispetto al giorno precedente. La Lombardia si ferma infatti a 31.

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, eseguiti circa 1.200 tamponi. Rispetto a ieri ci sono 45 persone ricoverate con sintomi (più 6) e 399 in isolamento domiciliare (23 in più nelle ultime 24 ore). Sei pazienti sono ricoverati in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri). Sono 3.485 i casi totali di Coronavirus da quando è iniziata la pandemia. Sono invece 2.751 i dimessi e guariti. Il numero dei decessi resta invariato: 284.

Il Coronavirus in Italia, l'aggiornamento

Stando ai numeri del ministero della Salute si contano 259 casi in più rispetto a ieri. Il trend sembrerebbe in diminuzione, ma come ogni lunedì il numero dei tamponi analizzato è abbastanza esiguo. Aumentano invece gli attualmente positivi (+105) e aumentano pure i ricoverati con sintomi (+16). Restano invece sostanzialmente stabili i ricoverati in terapia intensiva.

Ieri i contagi sono stati 463, in aumento rispetto ai 347 di sabato, ma un numero comunque più basso dei 552 di venerdì. Il trend tuttavia è in crescita. Del resto altri Paesi europei come Francia e Spagna stanno ormai già fronteggiando la così detta seconda ondata. La prudenza, specie ora con le vacanze, è quanto mai necessaria.