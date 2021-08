Coronavirus, in Sicilia accertati 831 nuovi casi (128 in provincia): ricoveri in aumento

Aumenta il numero dei nuovi casi di Covid accertati in Sicilia nelle ultime 24 ore e cresce anche il numero dei letti occupati in ospedale. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute altre 831 persone sono risultate positive al virus (ieri 808). I test processati sono aumentati: sono stati 21.921 e questo significa che il tasso di positività è sceso dal 5,1% al 3,7%. Si registrano altre 5 vittime e il totale da inizio pandemia è di 6.067. Le 374 persone dichiarate guarite portano invece il conteggio complessivo a 227637.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 362 (ieri 351), mentre altre in terapia intensiva ci sono 40 pazienti (ieri 36) con cinque nuovi ingressi. Complessivamente negli ospedali siciliani ci sono 402 degenti con il Covid, in aumento rispetto ai 387 di ieri. Sono 12.145 le persone in isolamento domiciliare e quindi il totale degli attuali positivi è di 12.547 (ieri 12.095)

La divisione dei nuovi casi per provincia: Palermo ne ha il numero maggiore cioè 209; Catania 203; Messina 2; Siracusa 37; Trapani 73; Ragusa 72; Caltanissetta 77; Agrigento 128; Enna 30.

I nuovi casi settimanali continuano a salire, seppur a un ritmo meno sostenuto rispetto alla settimana precedente". Lo spiega Nino Cartabellotta, palermitano, presidente della Fondazione Gimbe che oggi ha pubblicato i nuovi dati del monitoraggio indipendente che registra un rallentamento della cosiddetta "quarta ondata". Intanto dallo studio viene fuori che la Sicilia ha il "record" italiano di non vaccinati (il 19% non ha ricevuto neanche una dose).

Arriva la certificazione di esenzione dal vaccino anti Covid. Come chiarisce una circolare del ministero della Salute, il certificato per gli esenti vale per coloro che non hanno potuto vaccinarsi, temporaneamente o definitivamente, per patologie conclamate. Come averlo.





Sono 7.230 i nuovi positivi al Covid 19 in Italia. I dati aggiornati dono contenuti nel report sull'emergenza pandemica diffuso dal ministero della Salute. Sono 212.227 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività al 3,4%. In ospedale al momento sono 2.409 i ricoverati con sintomi, +100 da ieri, 268 (+8 da ieri) in terapia intensiva, mentre sono 3.371 le persone guarite rispetto a ieri, 4.147.979 da inizio pandemia.