Coronavirus, in Sicilia nuovo aumento dei contagi: 10 casi in 24 ore

In 24 ore crescono ancora i positivi al Corognavirus in Sicilia, con un incremento di 10 persone, ma diminuscono i ricoverati. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute (e aggiornato alle 17 di oggi ndr). Nell'Isola i ricoverati con sintomi sono 34 e tre sono in Terapia intensiva per un totale di 37 pazienti in ospedale. Passano da 249 a 256 le persone in isolamento domiciliare. Il totale positivi è oggi di 293. Si registra un nuovo decesso, che porta il totale a 284. In 24 ore eseguiti 2.670 tamponi. I casi totali dall'inizio della pandemia sono 3.318.

l futuro e il ritorno a scuola

E' arrivato il via libera, in Conferenza unificata, alle linee guida per la ripresa post Coronavirus delle attività educative per i bambini fino ai sei anni. Si tratta del cocumento di indirizzo e orientamento stilato ad hoc per le scuole dell’infanzia. Scuola, ecco le linee guida per gli alunni fino a 6 anni: niente mascherina per i bimbi. Resta confermato che per i bambini di età inferiore ai sei anni non è previsto l’obbligo di mascherina. Tutto il personale (insegnanti e personale non docente) è invece tenuto all’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale. Per quanto riguarda l’accesso dei più piccoli alle strutture educative, non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso, ma bambini e personale non dovranno avere sintomatologia o temperatura oltre i 37.5 gradi, non dovranno essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni né a contatto con persone positive.

La situazione dei contagi in Italia

Sono 190 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erani stati "solo" 159, ma con un numero molto basso di tamponi analizzati (circa 24 mila). Oggi il numero dei test è tornato nella media (quasi 44 mila), e i numeri sono tornati a crescere, anche se in modo molto contenuto. Resta stabile il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, la cattiva notizia è che cresce il numero delle persone ricoverate in ospedale con sintomi (+27 rispetto a ieri).

Nuovi casi: 248.819 (+190)

Deceduti: 35.171 (+5)

Tamponi: +43.788

Terapie intensive: 41

Ricoverati in ospedale: 761

Attualmente positivi: 12.482 (+8)