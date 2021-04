Covid, in Sicilia i nuovi contagi restano sopra quota mille: + 55 in provincia

Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, i tamponi processati in 24 ore sono stati 21.800 e questo significa che il tasso di positività si attesta al 4,8%, in lieve aumento rispetto al 4,3% di ieri. Ci sono 756 nuovi guariti e sei nuove vittime

Anche oggi il numero dei nuovi casi di Coronavirus accertati in Sicilia nelle ultime 24 ore resta sopra quota mille: 1.061 per la precisione (ieri erano stati 1.095). I tamponi processati sono stati 21.800 questo significa che il tasso di positività si attesta al 4,8%, in lieve aumento rispetto al 4.3% di ieri. E' il quadro che emerge nel bollettino emesso dal ministero della Salute e che monitora l'andamento della pandemia.

Nell'Isola i ricoverati nei reparti ordinari con il Covid sono 1.244 (ieri 1.234) mentre in terapia intensiva ci sono 171 pazienti (ieri 179) con otto nuovi ingressi, per un totale di 1.415 ospedalizzati. In isolamento domiciliare si trovano 24.095 persone. Numeri che portano il totale degli attualmente positivi a 25.510 persone. Ci sono 756 nuovi guariti e il totale da inizio pandemia arriva a 172.774. Netto calo dei decessi, sei quelli registrati nelle ultime 24 ore. Così il bilancio totale arriva a 5.292 vite spezzate.



Il maggior numero di nuovi contagi è concentrato a Palermo e provincia con 378 nuovi positivi. Questi i dati nel resto dell'Isola:

Catania 148; Messina 146; Siracusa 123; Trapani 26; Ragusa 116; Caltanissetta 65; Agrigento 55 ed Enna 4.

I vaccini

L'Asp apre le porte di tutti i propri centri di vaccinazione agli over 80. Così com’è avvenuto negli ultimi giorni, da domani sarà sempre possibile recarsi nelle strutture dell’Azienda sanitaria del capoluogo per ricevere la somministrazione della prima dose di Pfizer o Moderna. L’iniziativa è riservata ai cittadini con età pari o superiore ad 80 anni (compresa tutta la classe di nascita 1941): potranno recarsi direttamente nel centro di vaccinazione più vicino, muniti di documento di identità e tessera sanitaria, per ricevere la somministrazione del siero. (L'articolo completo)

La situazione in Italia

A livello nazionale i nuovi casi di Coronavirus accertati sono stati 13.158 con 217 morti. Giù i ricoveri nei reparti ordinari (-309) e in terapia intensiva (-32). Gli attualmente positivi sono 461.212, -236 rispetto a ieri. La curva scende lentamente.

Casi +13.158 (3.962.674 +0,33%)

Guariti +13.176 (3.382.224 +0,39%)

Decessi +217 (119.238 +0,18%)

Tamponi Molecolari +145.442 (44.357.013 +0,33%)

Incidenza molecolari 9,05% (+1.12)

Ricoverati nei reparti ordinari 20662 (-309)

Ricoverati in terapia intensiva 2862 (-32)

Isolamento 437688(+105)

Sono 17.473.753 le dosi di vaccino somministrate in totale dall'inizio della campagna vaccinale.

“