Coronavirus, in Sicilia ci sono altri 77 casi: 8 sono nell'Agrigentino, nessun nuovo guarito

Mentre l'assessore alla Salute Ruggero Razza rassicura sulla tenuta del sistema sanitario della Regione ("regge", ha detto in conferenza stampa), in Sicilia oggi si registrano altri 77 casi di contagio al Coronavirus su 4.327 tamponi processati (1,7% la percentuale di test positivi). E come ormai avviene da settimane è la provincia di Palermo quella dove si registrano più nuovi casi: oggi sono 37. Razza ha ammesso che "il numero di contagi nel Palermitano è significativo, anche se la gran parte è asintomatica. C'è una situazione di monitoraggio in atto, abbiamo alzato l'asticella dell'attenzione".

Secondo il bollettino diramato dal ministero della Salute i ricoverati in ospedale ci sono cinque persone in più ricoverate rispetto a ieri (da 136 si è passati a 141) più i 17 pazienti gravi che si trovano in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri). Curiosità: oggi non ci sono stati guariti. Così come altri decessi. Gli attuali positivi si avvicinano a quota 2 mila (1.919 per la precisione) e di questi 1.761 sono in isolamento domiciliare.

Dopo Palermo resta Catania la provincia più colpita con 20 nuovi casi, quindi Agrigento (8), Trapani e Rag, usa (4) e infine Enna e Messina (2).

La situazione nel resto d'Italia

Sono 1.229 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 9 decessi, che portano il totale a 35.633 dall'inizio dell'emergenza. Il numero maggiore di nuovi casi (176) è stato individuato in Lombardia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 9 decessi, che portano il totale a 35633 dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri sono stati effettuati 80.517 tamponi in più: in totale, sono 9.943.944. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 201, con un incremento di 4 unità.

Coronavirus, il bollettino di oggi: numeri e tabella

Attualmente positivi: 39.712

Deceduti: 35.633 (+9, +0,03%)

Dimessi/Guariti: 214.645 (+695, +0,32%)

Ricoverati: 2.423 (+104)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 201 (+4)

Tamponi: 9.943.944 (+80.517)

Totale casi: 289.990 (+1.229, +0,43%)