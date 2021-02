Covid, in Sicilia il virus rallenta: 332 i nuovi casi (2 in provincia), positivi giù del 23% in 7 giorni

Continua a calare il numero quotidiano dei positivi in Sicilia: sono 332 con 18.637 tamponi. La regione resta al nono posto nel numero dei nuovi contagi. Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.869. Gli attualmente positivi sono 34.549, con una diminuzione di 317 casi rispetto a ieri. I guariti sono 628. Negli ospedali aumentano i ricoveri 1.200, 15 in più rispetto a ieri, il dato dei ricoveri in terapia intensiva non cambia 165 come ieri.

La distribuzione nelle province vede Palermo con 110 casi, Catania 110, Messina 51, Trapani 9, Siracusa 16, Ragusa 5, Caltanissetta 19, Agrigento 2, Enna 10.

L'analisi

Il primo giorno di zona gialla continua la discesa dei contagi in Sicilia: sono infatti 332 i nuovi casi sull'Isola su 18.637 tamponi molecolari e rapidi (un po' meno rispetto alla media che di solito è poco sopra i 20 mila) per un tasso di positività che si attesta all'1,7%. Gli indicatori settimanali - dall’8 al 14 febbraio - mostrano un allentamento del virus in tutta l'Isola: in calo infatti nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati, le persone in isolamento domiciliare, i deceduti e anche il numero dei nuovi ingressi in terapia intensiva.

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino Coronavirus fa registrare 7.351 nuovi casi su 77.384 tamponi molecolari (9.14% positivi) e 101.894 test rapidi (0.26% positivi). Purtroppo oggi si registrano 258 morti mentre negli ospedali tornano ad aumentare i pazienti che necessitano della terapia intensiva per restare in vita (2.089 al netto di 122 nuovi ingressi). 18.515 i posti letto negli ospedali occupati da pazienti covid, in incremento di 66 unità.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 15 febbraio

Nuovi casi: 7.351 (ieri 11.068)

Casi testati: 58.526

Tamponi (diagnostici e di controllo): 179.278 (ieri 205.642)

molecolari: 77.384 di cui 7.078 positivi pari al 9.14%

rapidi: 101.894 di cui 266 positivi pari al 0.26%

Attualmente positivi: 398.098 (ieri 402.783)

Ricoverati: 18.515, +66 (ieri 18.449)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.089, +4, 122 nuovi (ieri 2.085, 126 nuovi)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 2.729.223 (ieri 2.721.879)

Deceduti dopo Covid test positivo: 93.835 (ieri 93.577)

Totale Dimessi/Guariti: 2.237.290, +11.771 (ieri 2.225.519)

Vaccinati: 1.281.999 (2.989.748 dosi somministrate*)

*si tratta del 81.9% delle 3.287.700 dosi consegnate da Pfizer e delle 112.800 consegnate da Moderna al 10 febbraio. Alla seconda settimana della campagna vaccinale dedicata agli over 80 non in Rsa sono oltre 72mila i "nonni" che hanno avuto almeno una dose del vaccino Pfizer/Moderna. In distribuzione le prime dosi dei 249.600 vaccini AstraZeneca destinati alla fase 3 per le categorie a rischio dai 18 a 55 anni. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.