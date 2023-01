Covid, la provincia prima per incremento dei casi in Sicilia: 257 oggi i nuovi positivi

Le infezioni da Covid crescono in tutta l'Isola, e la provincia di Agrigento registra purtroppo un triste primato del territorio in cui maggiore è l'incidenza della positività al virus.

Nella settimanale bollettino della Regione Siciliana, che considera il periodo dal 26 dicembre 2022 al 1° gennaio 2023, nell'Agrigentino si sono registrati 904 casi, con una crescita del 33.33% rispetto alla settimana tra il 19 e il 24 dicembre. L'incidenza cumulativa media nella regione, tuttavia, si è attestata a 225 casi per 100.000 abitanti, con tassi altissimi nelle province di Ragusa (289/100.000), Palermo (250/100.000) e Messina (234/100.000).

Il dipartimento, alla luce della elevata incidenza e della ormai quasi completa presenza delle varianti Omicron di Sars-Cov- 2, suggerisce il "rispetto delle misure comportamentali individuali e collettive, in particolare il distanziamento interpersonale, l'uso della mascherina quando richiesto, areazione dei locali, igiene delle mani e riducendo le occasioni di contatto ed evitando in particolare situazioni di assembramento". Al pari sarebbe necessaria "una più elevata copertura vaccinale, in tutte le fasce di età, soprattutto quella 5-11 anni, il completamento dei cicli di vaccinazione e il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso le dosi booster nei soggetti che hanno superato i 120 giorni dall'ultima dose".

In provincia, nella giornata di ieri, guardando invece al bollettino diffuso dall'Asp, i nuovi positivi sono stati 257, con ben sei ricoveri in ospedale e solo 186 guarigioni ma nessun decesso.

Il focus sugli ospedali

I ricoverati nelle strutture sanitarie provinciali sono 35 (+4). In medicina al "San Giovanni di Dio" si trovano 16 pazienti (+3), mentre altri 7 (+1) sono al “Parlapiano” di Ribera. Ci sono 11 pazienti (stabile) anche al Giovanni Paolo II di Sciacca. In terapia intensiva c'è un paziente, ricoverato all'ospedale di Ribera (stabile). Infine ci sono 11 ricoverati (stabile) non residenti in provincia di Agrigento e non ricompresi nel totale.

I contagi Comune per Comune

Agrigento ha 170 positivi (+9); Alessandria della Rocca: 8 (stabile); Aragona: 28 (+1); Bivona: 20 (stabile); Burgio: 4 (+1); Caltabellotta: 5 (-1); Camastra: 4 (stabile); Cammarata: 13 (+1); Campobello di Licata: 20 (-8); Canicattì: 58 (+3); Casteltermini: 9 (stabile); Castrofilippo: 8 (+3); Cattolica Eraclea: 6 (stabile); Cianciana: 27 (+3) Comitini: 1 (stabile); Favara: 155 (+4); Grotte: 4 (stabile); Joppolo Giancaxio: 2 (stabile); Licata: 78 (-1); Lucca Sicula: 4 (stabile); Menfi: 22 (+1); Montallegro: 4 (stabile); Montevago: 9 (stabile); Naro: 10 (+1); Palma di Montechiaro: 18 (stabile); Porto Empedocle: 28 (+2); Racalmuto: 13 (+2); Raffadali: 42 (+7); Ravanusa: 9 (-1); Realmonte: 19 (-1); Ribera: 42 (+7); Sambuca di Sicilia: 27 (+1); San Biagio Platani: 14 (stabile); San Giovanni Gemini: 14 (+1); Sant'Angelo Muxaro: 8 (+1); Santa Margherita di Belìce: 19 (stabile); Santo Stefano di Quisquina: 18 (stabile); Sciacca: 120 (-3); Siculiana: 30 (-1); Villafranca Sicula: 10 (+2).

Covid free sono Calamonaci e Santa Elisabetta.