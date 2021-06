Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 60 nuovi contagi e un ricoverato

Quindici le persone in degenza ordinaria/subintensiva. Di queste, 12 sono al "San Giovanni di Dio", 2 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e un agrigentino si trova in un ospedale fuori provincia

Un nuovo ricovero in ospedale e gli agrigentini in degenza salgono a 15 e 60 ulteriori contagi da Covid-19. Ma, per fortuna, anche ben 65 guariti. Questi i principali numeri del report dei dati di sorveglianza sanitaria, diramato negli ultimi minuti dall'Asp, relativo alla giornata di ieri.

La situazione negli ospedali

Quindici le persone ricoverate in degenza ordinaria/subintensiva. Di queste, 12 sono al "San Giovanni di Dio", 2 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e un agrigentino si trova in un ospedale fuori provincia. Non ci sono ricoverati in Terapia intensiva e nemmeno ospiti in strutture lowcare.

L'andamento dei contagi

Secondo il bollettino dell'azienda sanitaria provinciale, Agrigento - ieri - era a 11 positivi (-2); Bivona: 1; Camastra: 7 (-3); Cammarata: 8 (+4). A Campobello di Licata i positivi sono 8; Canicattì è a quota 90 (+5), Castrofilippo: 2; Favara: 2; Licata da 135 è scesa a 129 positivi; Menfi ne ha 10 (-5); Naro ha 6 casi; Palma di Montechiaro: da 66 è scesa a 54; Porto Empedocle ha 11 casi; Racalmuto: 1; Raffadali: 5 (+1); Ravanusa: 33 (+2); Realmonte: 1. Il bollettino dell'Asp, su Ribera segna ancora un contagio. In realtà, il sindaco Matteo Ruvolo, già ieri, ha reso noto che la città è "finalmente Covid-free". San Biagio Platani: 15 (+5); San Giovanni Gemini: 1; Santa Margherita di Belìce: 2 casi; Santo Stefano Quisquina da 35 positivi è passata a 39, Sciacca ha invece 9 casi.

Sono, invece, Covid-free: Alessandria della Rocca, Aragona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Sambuca di Sicilia, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Siculiana e Villafranca Sicula. Nessun migrante positivo, infine, sulle navi quarantena in rada dell'Agrigentino.