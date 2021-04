Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 7 nuovi ricoveri e 85 positivi

Non ci sono nuove vittime. Dopo due giorni consecutivi in cui l'Asp ha caricato sul bollettino, anche se s'è trattato di notifiche postume, 7 e 2 morti, ieri non ci sono stati nuovi lutti. Ci sono stati però 7 nuovi ricoveri che portano a 69 gli ospedalizzati e 85 ulteriori positivi al Covid-19. Ben 86 invece i guariti che portano ad un totale di 8.412 gli agrigentini che si sono lasciati l'incubo del Coronavirus alle spalle su un totale di 10.179 contagiati da quando è scoppiata la pandemia.

La pressione sugli ospedali

Dei 69 ospedalizzati, 63 sono in degenza ordinaria/subintensiva. Di questi, 34 sono ricoverati al "San Giovanni di Dio", 17 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 12 al "Giovanni Paolo II" di Sciacca. Sei invece - una in meno - le persone ricoverate in Terapia intensiva: 4 sono al "San Giovanni di Dio" e 2 al "Giovanni Paolo II". Negli ospedali agrigentini risultano esserci anche 6 ricoverati che non sono residenti in questa provincia.

L'andamento

Agrigento - stando al report dell'Asp - ha 145 contagiati; Alessandria della Rocca ne ha 4; Aragona: 10; Bivona: 12; Burgio: 3; Calamonaci: 2; Caltabellotta: 6; Camastra: 1; Cammarata: 8; Campobello di Licata: 46; Canicattì: 255; Casteltermini: 15; Castrofilippo: 22; Cattolica Eraclea: 39; Cianciana: 1; Comitini: 9; Favara: 141; Grotte: 7; Joppolo Giancaxio: 0; Licata: 170; Lucca Sicula: 0; Menfi: 16 e Montallegro: 17. Ed ancora, 3 i positivi a Montevago; 1 a Naro; 128 a Palma di Montechiaro; 65 a Porto Empedocle; 3 a Racalmuto; 72 a Raffadali; 85 a Ravanusa; 2 a Realmonte; 62 a Ribera; 33 a Sambuca di Sicilia; 8 a San Biagio Platani; 6 a San Giovanni Gemini; 14 a Sant'Angelo Muxaro; 2 a Santa Elisabetta; 26 a Santa Margherita di Belìce; 1 a Santo Stefano Quisquina; 103 a Sciacca, 10 a Siculiana e 0 a Villafranca Sicula. Sulle navi quarantena in rada dell'Agrigentino restano 5 migranti contagiati.