Il Covid continua a fare paura: altri tre morti in provincia nel bollettino dell'Asp (500 dall'inizio della pandemia)

Il Covid continua a fare paura in provincia di Agrigento. Sono tre le vittime registrate nell'ultimo bollettino dell'Azienda sanitaria. Sono state contabilizzate nel capoluogo (la 44esima dall'inizio della pandemia), a Burgio (seconda) e Favara (trentunesima) e portano a 500 il totale.

Nel report anche 858 nuovi positivi, 5 ricoveri e 511 guariti.

Il focus sugli ospedali

Gli agrigentini ospedalizzati risultano essere 58 (-2). Di questi, 46 (-1) sono in degenza ordinaria. Diciannove si trovano al "San Giovanni di Dio", mentre 27 sono ricoverati al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Sono 2 (-1) i degenti in terapia intensiva al "Fratelli Parlapiano". Fra i ricoverati ci sono anche tre (stesso dato di ieri) persone non residenti nell'Agrigentino e per questo non ricomprese nel dato totale.

I contagi Comune per Comune

Secondo il bollettino Asp, Agrigento ha 2074 (+60); Alessandria della Rocca: 80 (+1); Aragona: 294 (+9), con 7 migranti (dato invariato) che sono ospitati in un centro di quarantena; Bivona: 105 (+1); Burgio: 19 (stabile); Calamonaci: 10 (+1); Caltabellotta: 30 (-2); Camastra: 76 (-10); Cammarata: 164 (+7); Campobello di Licata: 381 (-7); Canicattì: 1.677 (dato stabile); Casteltermini: 254 (-2); Castrofilippo: 112 (+1); Cattolica Eraclea: 71 (-5); Cianciana: 146 (+16); Comitini: 37 (-1); Favara: 1.652 (+34); Grotte: 192 (-8); Joppolo Giancaxio: 31 (+3); Licata: 800 (+32); Lucca Sicula: 28 (stabile); Menfi: 448 (+24); Montallegro: 67 (-2); Montevago: 56 (+4); Naro: 203 (+13); Palma di Montechiaro: 1.014 (+45); Porto Empedocle: 813 (+32); Racalmuto: 270 (-3); Raffadali: 434 (+4); Ravanusa: 379 (+4); Realmonte: 205 (+7); Ribera: 347 (+20); Sambuca di Sicilia: 59 (+6); San Biagio Platani: 98 (+5); San Giovanni Gemini: 175 (+12); Sant'Angelo Muxaro: 67 (+5); Santa Elisabetta: 126 (+6); Santa Margherita di Belìce: 152 (+8); Santo Stefano Quisquina: 84 (+2); Sciacca: 1.053 (+35); Siculiana: 244 (+2) di cui 3 migranti (dato stabile) ospitati nel centro di accoglienza di Villa Sikania ed infine Villafranca Sicula con 23 (+1) positivi.

Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono 19 (stabile) migranti positivi.