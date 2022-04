Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 811 nuovi positivi e due ricoveri

Sono 811 i nuovi positivi - rilevati dall'Asp nell'arco di 24 ore - al Covid. Non ci sono stati, per fortuna, decessi, ma si sono registrati altri due ricoveri che portano a quota 54 gli ospedalizzati agrigentini. Registrati anche 195 guariti. Questi i principali numeri che compongono il report dell'azienda sanitaria appena diramato.

Il focus sugli ospedali

Gli agrigentini ospedalizzati risultano essere 54 (+4). Di questi, 52 (+4) sono in degenza ordinaria. Trentuno (+3) si trovano al "San Giovanni di Dio", mentre 21 (+1) sono ricoverati al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Restano a 0, per il secondo giorno consecutivo, i degenti nelle Terapie intensive. Fra i ricoverati ci sono anche 4 persone (dato stabile) non residenti nell'Agrigentino e per questo non ricomprese nel totale.

I contagi Comune per Comune

Secondo il nuovo bollettino Asp, Agrigento ha 1.629 (+126); Alessandria della Rocca: 55 (+7); Aragona: 253 (+19); Bivona: 89 (+2); Burgio: 29 (+2); Calamonaci: 16 (-1); Caltabellotta: 26 (+2); Camastra: 53 (+2); Cammarata: 135 (+3); Campobello di Licata: 197 (+8); Canicattì: 1.058 (+46); Casteltermini: 186 (+13); Castrofilippo: 84 (+4); Cattolica Eraclea: 79 (+8); Cianciana: 142 (+5); Comitini: 31 (+1); Favara: 1.175 (+82); Grotte: 130 (+10); Joppolo Giancaxio: 25 (+1); Licata: 827 (+14); Lucca Sicula: 37 (+6); Menfi: 312 (+10); Montallegro: 69 (+1); Montevago: 41 (+1); Naro: 164 (+12); Palma di Montechiaro: 711 (+19); Porto Empedocle: 523 (+17); Racalmuto: 172 (+13); Raffadali: 308 (+26); Ravanusa: 218 (+6); Realmonte: 139 (+13); Ribera: 283 (-8); Sambuca di Sicilia: 51 (+3); San Biagio Platani: 78 (+7); San Giovanni Gemini: 132 (+8); Sant'Angelo Muxaro: 59 (-1); Santa Elisabetta: 99 (+3); Santa Margherita di Belìce: 155 (+19); Santo Stefano Quisquina: 66 (-2); Sciacca: 833 (+96); Siculiana: 133 (+11) di cui 3 migranti (dato stabile) ospitati nel centro di accoglienza di Villa Sikania ed infine Villafranca Sicula con 26 (-2) positivi. Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono 10 (stabile) migranti positivi.