Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 712 nuovi casi, 7 ricoveri e un morto

Sono 712 i nuovi contagi in provincia di Agrigento, ben 4.232 i guariti, 7 ricoveri e un morto. La vittima - la cinquantunesima dall'inizio della pandemia - è stata registrata a Canicattì e porta il totale in provincia a 456. Il numero elevatissimo di negativizzati, anche se l'Asp non ha precisato nulla, è frutto di un disallineamento delle contabilizzazioni.

La situazione negli ospedali

Gli agrigentini ospedalizzati - stando al report di sorveglianza sanitaria dell'Asp - sono 60 (+5). In degenza ordinaria/subintensiva sono 52 (+4): 29 (+3) si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 23 (+1) al San Giovanni di Dio di Agrigento. Sono 7 (+1), invece, i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 3 al presidio ospedaliero riberese (+1) e 4 (dato invariato) al San Giovanni di Dio. Al momento è solo una la persona (dato invariato) che si trova in strutture low care (fuori provincia). Sono 5 (-1) i pazienti ricoverati negli ospedali agrigentini, ma non residenti in provincia e che pertanto non sono inclusi nel totale.

I dati Comune per Comune

Secondo il report dell'Asp, Agrigento è a 1316 casi (-619); Alessandria della Rocca a 14 (-30); Aragona: 139 (-77); Bivona: 27 (-9); Burgio: 39 (-5); Calamonaci: 16 (-9); Caltabellotta: 37 (-20); Camastra: 42 (-12); Cammarata: 245 (-109); Campobello di Licata: 242 (-121); Canicattì: 919 (-317); Casteltermini: 143 (-58) con 5 migranti (dato stabile) ospitati in un centro di accoglienza; Castrofilippo: 76 (-20); Cattolica Eraclea: 37 (-17); Cianciana: 50 (-6); Comitini: 11 (-6); Favara: 635 (-241); Grotte: 81 (-59); Joppolo Giancaxio: 27 (-8); Licata: 1110 (-144); Lucca Sicula: 6 (-2); Menfi: 198 (-38); Montallegro: 9 (dato invariato); Montevago: 29 (-5); Naro: 170 (-52); Palma di Montechiaro: 639 (-251); Porto Empedocle: 300 (-134); Racalmuto: 124 (-38); Raffadali: 328 (-150); Ravanusa: 303 (-183); Realmonte: 75 (-36); Ribera: 161 (-43); Sambuca di Sicilia: 24 (dato invariato); San Biagio Platani: 48 (-11); San Giovanni Gemini: 319 (-165); Sant'Angelo Muxaro: 14 (-6); Santa Elisabetta: 39 (-12); Santa Margherita di Belice: 71 (-30); Santo Stefano di Quisquina: 59 (-14); Sciacca: 459 860 (-401); Siculiana: 75 (-28); Villafranca Sicula: 19 (dato invariato).

Ci sono 43 migranti (-19) in quarantena sulle navi di accoglienza in rada della costa agrigentina.