Coronavirus, il bollettino dell'Asp: solo 10 nuovi positivi, nessun morto o nuovo ricoverato

E' di soli 10 nuovi positivi, nessun nuovo ricovero e soprattutto nessun nuovo decesso. E' questo il bilancio del nuovo bollettino dei contagi dell'Asp di Agrigento, che segna fortunatamente anche 49 nuovi guariti rispetto al precedente.

La situazione negli ospedali

Sono 38 (-5) i ricoveri in degenza ordinaria/subintensiva. Di questi, 21 si trovano al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e 11 al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. In 6 (-1) sono invece ricoverati in ospedali fuori provincia.

In terapia intensiva c'è attualmente un solo paziente e si trova al Covid hospital di Ribera (-1). Sono sempre 2 (dato stabile) i pazienti che si trovano in strutture lowcare: uno al Covid hotel di Canicattì (ex Ipab) e un altro in una struttura fuori provincia. Ci sono, inoltre, 7 (-2) non residenti ricoverati nelle strutture agrigentine e non ricompresi nel totale.

I dati Comune per Comune

Agrigento: 138 positivi (-1) di cui 9 migranti isolati presso una comunità; Aragona: 5 (dato stabile); Bivona, 1 (dato stabile); Caltabellotta: 3 (dato stabile); Camastra: 1 (dato stabile); Cammarata: 4 (dato stabile); Campobello di Licata: 16 (stabile); Canicattì: 130 (-15); Casteltermini: 22 (stabile) di cui 20 (dato stabile) sono migranti in isolamento in una struttura di accoglienza; Castrofilippo: 5 (-1); Cattolica Eraclea: 2 (stabile); Cianciana: 4 (dato stabile); Favara: 112 (-4); Grotte: 3 (dato stabile); Licata: 221 (-1); Menfi: 29 (-5); Montallegro: 5 (dato stabile); Montevago: 2 (dato stabile); Naro: 9 (-1); Palma di Montechiaro: 68 (stabile); Porto Empedocle: 64 (-2); Racalmuto: 18 (dato stabile); Raffadali: 31 (stabile); Ravanusa: 26 (stabile); Realmonte: 18 (stabile); Ribera: 34 (stabile); Sambuca di Sicilia: 2 (dato stabile); San Biagio Platani 5 (stabile); San Giovanni Gemini: 10 (dato stabile); Santa Elisabetta: 8 (dato stabile); Santa Margherita di Belìce: 5 (dato stabile); Santo Stefano Quisquina: 1 (dato stabile); Sciacca: 42 (-6); Siculiana: 52 (dato stabile) con 40 migranti contagiati ed isolati a "Villa Sikania".

"Covid free" sono Alessandria della Rocca, Burgio, Comitini, Calamonaci, Lucca Sicula, Joppolo Giancaxio, Sant'Angelo Muxaro e Villafranca Sicula. Sette i soggetti ricoverati non residenti che però non sono inseriti nel totale.

Centodieci i migranti in quarantena sulle navi di accoglienza.