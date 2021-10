Coronavirus, in Sicilia 285 nuovi positivi nelle ultime 24 ore (in provincia 21 casi)

Sono 285 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. E' quello che rivela il bollettino diramato nel pomeriggio dal ministero della Salute sulla situazione Covid. I nuovi contagi nell'Isola - circa 200 in meno rispetto a ieri - sono "saltati fuori" a fronte di 11.153 tamponi processati, con un tasso di positività che scende dal 3,7 % di ieri al 2,5%.

Nuovamente tre i decessi comunicati, anche se la Regione precisa che si riferiscono: uno a ieri, uno a giovedì e infine uno risale addirittura al 20 settembre. Ecco invece la situazione relativa alle ospedalizzazioni. I ricoveri ordinari sono 285 (come ieri), mentre le terapie intensive sono 33 (-3) con un solo nuovo ingresso. Al momento nell'Isola le persone che sono positive sono 7.162. In isolamento domiciliare si trovano 6.844 soggetti. Il totale di coloro che hanno perso la vita dall'inizio della pandemia sale a 7.015. I guariti sono 293.754 , 262 in più rispetto a quanto registrato ieri.

Ecco la situazione provincia per provincia. A Palermo dall'inizio della pandemia sono stati registrati 84.797 casi (10 invece i nuovi); Catania: 78.284 (167); Messina: 35.090 (5); Siracusa: 24.502 (31); Trapani: 20.051 (30); Ragusa: 19.967 (1); Caltanissetta: 18.070 (8); Agrigento: 17.689 (21); Enna: 9.481 (12).

Il Coronavirus in Italia

Il nuovo bollettino Coronavirus del ministero della Salute di oggi, sabato 30 ottobre 2021, registra 4.878 nuovi casi (su 477.352 tamponi tra antigenici e molecolari) e 37 morti. Il tasso di positività di oggi è all'1%. Le vittime sono 132.074 in totale, mentre le terapie intensive sono 346 (tre in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite), con 20 ingressi nelle ultime 24 ore. I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 4.767.440. I guariti, nelle ultime 24 ore, sono 3.103, per un totale di 4.554.985. I ricoverati con sintomi sono 2.707 (+49). Sono invece 77.328 le persone in isolamento domiciliare (+1.691). Nel bollettino di ieri sono stati registrati 5.335 nuovi contagi (su 474.778 tamponi processati) e 33 decessi. Ad oggi più di 44 milioni di persone hanno completato il ciclo vaccinale (44.701.144 per la precisione, l'82,76% della popolazione over 12).

Coronavirus, il bollettino di oggi

Attualmente positivi: 80.381

Deceduti: 132.074 (+37)

Dimessi/guariti: 4.554.985 (+3.103)

Ricoverati in totale: 3.053 (+46)

di cui in terapia intensiva: 346 (-3)

Tamponi: 103.901.788 (+477.352)

Totale casi: 4.767.440 (+4.878, +0,1%)

