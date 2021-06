Il virus arretra anche in Sicilia: 168 i nuovi casi, tasso di positività dell'1,1%

Appena 168 nuovi contagi, col tasso di positività che si avvicina all'1%. A pochi giorni dall'ingresso in zona bianca (che averrà lunedì prossimo) finalmente anche in Sicilia - così come del resto d'Italia - i numeri della pandemia fanno ben sperare in vista dell'estate. I tamponi processati sono stati, secondo quanto riporta il bollettino del ministero della Salute, 14.420.

Scendono sotto quota 300 i ricoveri ordinari, che diventano 292 (-17 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive passano da 34 a 36 con 3 nuovi ingressi. I guariti sono 524 e gli attuali positivi restano 6.003 (-364 rispetto a ieri). Purtroppo si registrano altre otto vittime.

In provincia di Palermo i nuovi casi sono 36. Mentre gli altri sono stati individuati a Catania (30), Messina (13), Siracusa (20), Trapani (0), Ragusa (16), Agrigento (8), Caltanissetta (26), Enna (19).

Il Covid in Italia

Nel resto della nazione si registrano 1.400 nuovi casi su 203.173 test. 52 i decessi nelle ultime 24 ore. A partire da venerdì il 99% del Paese sarà in zona bianca: con le nuove ordinanze del ministero della salute solo la valle d'Aosta dovrebbe restare in area gialla. "Nell'ultima settimana abbiamo avuto 11mila contagi in sette giorni - rassicura il ministro Speranza - Numeri che si facevano in mezza giornata".

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 16 giugno