Coronavirus, non si fermano i contagi: oltre 5 mila in tutta Italia, 233 in Sicilia e 12 in provincia

Anche il bollettino di oggi conferma il trend in costante crescita dei nuovi contagi da Coronavirus: 5.372 in tutta Italia, 233 in Sicilia, 85 in provincia di Palermo. Sull'Isola i tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 7.151 (il 3,25% dei quali risultato positivo). Ci sono altre quattro persone morte che erano state contagiate dal Covid-19. Mentre oggi si registra un basso numero di guariti (24) che porta il totale a 4.478 sui 8.712 casi totali dall'inizio delle pandemia.

Gli attuali positivi sull'Isola restano 3.901, di questi 3.490 sono in isolamento domiciliare. Poi ci sono 376 persone ricoverate in ospeale (le stesse di ieri), più 35 in terapia intensiva (+2). Questa la suddivisione dei casi per provincia: Catania 77, Messina 22, Trapani 7, Siracusa 11, Ragusa 15, Enna 0, Agrigento 12 e Caltanissetta 4.

L'assessore alla Salute Ruggero Razza oggi ha fatto il punto sull'emergenza: "Lockdown in Sicilia? Pensiamo a blocco selettivo in alcune aree. La situazione degli ospedali nell'Isola è sotto controllo, la scelta della Regione sarà quella di fare quanto più è possibile test diagnostici per rilevare anche i positivi asintomatici".

La situazione nel resto d'Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi 9 ottobre

Nuovi casi: 5.372

Casi testati: 77.842

Tamponi (diagnostici e di controllo): 129.471

Attualmente positivi: 70.110 (+4.158)

Deceduti: 36.111 (+28)

Ricoverati: 4.086 (+161)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 387 (+29)

Totale casi positivi: 343.770

Dimessi/Guariti: 237.549 (+1.186 su 51.629 tamponi di controllo, ieri 1.060 su 54.113)