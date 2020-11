Coronavirus, la curva non cala sull'isola: altri 1.023 positivi ... ma la provincia è 0 da due giorni

Per il secondo giorno consecutivo - e questo potrebbe essere un importante segnale di speranza - per Agrigento e provincia non c'è nessun nuovo caso di Covid-19. Emerge dal report del ministero della Salute.

Sono 1.023, invece, i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.458 tamponi effettuati; 27 i decessi di persone positive, che portano il totale a 703. Con i nuovi casi salgono così a 21.039 gli attuali positivi con un incremento di 427. Di questi 1.490 sono i ricoverati con un incremento di 63: 1303 in regime ordinario e 187 in terapia intensiva con un aumento di dieci ricoveri. I guariti sono 524.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 188, Catania 359, Ragusa 161, Messina 133, Trapani 6, Siracusa 99, Enna 77, Caltanissetta e Agrigento nessun nuovo caso.

L'analisi dei numeri

In Sicilia nuovi casi in leggero calo rispetto al trend degli ultimi giorni: sono 1.023 a fronte di 8.458 tamponi (12% i positivi). Ma c'è un dato che balza all'occhio, ed è quello dei guariti: 524. Mai così tanti: questo è frutto sia dell'incremento dei tamponi degli ultimi giorni ma anche del fatto che la procedura è stata modificata: rispetto a prima i giorni di quarantena sono 10 e basta un solo tampone negativo per essere dichiarati guariti.

La situazione nel resto d'Italia

I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 25.271, sulla base di 147.725 tamponi, 356 i morti. L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri domenica 8 novembre registrava 32.616 nuovi casi, con circa 191 mila tamponi e 331 decessi. Lombardia (+6.318), Campania (+4.601) e Piemonte (+3.884) le regioni con l’incremento più alto di casi.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 9 novembre

Nuovi casi: 25.271 (ieri 32.616)

Casi testati: 88.701

Tamponi (diagnostici e di controllo): 147.725 (ieri 191.144​)

Attualmente positivi: 573.334 (ieri 558.636​​)

Ricoverati: 27.636 +1.196 (ieri 26.440, + 1.446​)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.849, +100 (ieri 2.749, +115​)

Totale casi positivi: 960.373 (ieri 935.104​)

Deceduti: 41.750, +356 (ieri 41.394 con un aumento di 331 morti in 24 ore)

Totale Dimessi/Guariti: 345.289 (ieri 335.074).