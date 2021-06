Covid, in Sicilia 320 i nuovi positivi (21 in provincia): è la seconda regione per contagi

Negli ospedali i ricoverati sono 404, 6 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 39, tre in meno rispetto al bollettino precedente

Sono 320 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 14.908 tamponi processati, con una incidenza appena superiore al 21,1%.

La Regione è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro alla Lombardia. Le vittime sono state 2 e fanno salire il totale a 5.890. Il numero degli attuali positivi è di 7.322 con una diminuzione di 384 casi dopo il lieve aumento limitato alla giornata di ieri. I guariti sono 702. Negli ospedali i ricoverati sono 404, 6 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 39, tre in meno rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione di casi registrati per province: Palermo con 68 casi, Catania 66, Messina 21, Siracusa 28, Trapani 16, Ragusa 34, Agrigento 21, Caltanissetta 8, Enna 58.

Il Coronavirus in Italia

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 9 giugno 2021 registra 2.199 nuovi casi positivi su 218.738 test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Sono invece 77 le vittime in un giorno. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri martedì 8 giugno registrava 1.896 nuovi casi su 220mila tamponi e 102 decessi. In terapia intensiva risultavano ricoverati 688 pazienti (-71) e 4.685 nei reparti ordinari (-225).



GALLERY