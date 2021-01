Coronavirus, in Sicilia sfondata quota 40mila positivi: sono 1.839 i nuovi casi (152 in provincia)

Il Coronavirus non ferma la sua corsa sull'Isola. Sono 1.839 i nuovi casi. Salgono quindi a quota 40.398 gli attuali positivi al virus. Sono 10.426 i tamponi effettuati con un tasso di positività del 17%. Trentuno i morti nelle ultime 24 ore, 2.695 le vittime dall'inizio della pandemia. Dieci i nuovi ricoveri, rispetto a ieri, in ospedale. Nove gli ingressi in terapia intensiva.

Questa invece la distribuzione invece dei casi per provincia: 317 a Palermo, 438 a Catania, 283 a Messina, 254 a Trapani, 197 a Siracusa, 92 a Caltanissetta, 152 ad Agrigento, 41 a Ragusa e 60 ad Enna

Sono oltre 51mila le persone già vaccinate in Sicilia. Partita la campagna nelle case di cura.



Coronavirus: il bollettino italiano di oggi 9 gennaio 2021

Nuovi casi: 19.978 (ieri 17.533)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 172.119 (ieri 140.267)

Attualmente positivi: 572.842 + 2.453 (ieri 570.389)

Ricoverati con sintomi: 23.260 - 53 (ieri +22)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2593 +6 (ieri +16)

Deceduti: 483 (ieri +620)

Totale deceduti: 78.394

Totale Dimessi/Guariti: 1.606.630 + 17.040 (ieri +17.575)

Vaccinati: 512.824