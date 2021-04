Covid, la Regione riallinea i dati: spuntano 6 mila guariti e 252 morti, 1.505 i nuovi casi (181 in provincia)

Da Palazzo D'Orleans fanno sapere di aver effettuato ricalcolo con dati incompleti riferiti alle ultime due settimane sul fronte guarigioni, mentre sono stati aggiunti i decessi degli ultimi due mesi. Nelle ultime 24 ore oltre 35 mila tamponi e 34 persone in più in ospedale

Ancora un colpo di scena, l'ennesimo degli ultimi giorni, nella comunicazione dei dati relativi all'emergenza Covid. La Regione Sicilia infatti comunica un numero di guariti "che deriva da un ricalcolo effettuato con dati incompleti riferiti alle ultime due settimane", mentre dà conto di "un numero di decessi che deriva da un ricalcolo effettuato con dati incompleti riferiti a mesi precedenti". In pratica si erano persi 6.022 guariti e 252 morti, che portano dunque a oltre cinquemila il totale dei decessi sull'Isola dall'inizio della pandemia. Il risultato è quello di continuare a creare confusione.

Sul fronte nuovi contagi invece mentre in Italia il virus allenta la morsa con l'rt che scende sotto l'1, sull'Isola l'indice di contagiosità sale a 1,22. Secondo il bollettino diramato oggi dal ministero della Salute i nuovi casi sono 1.505 su 32.182 tamponi, con un tasso di positività del 4,6%.

Sempre più difficile la situazione negli ospedali (soprattutto in quelli del Palermitano dove Musumeci ha dichiarato la zona rossa), dove il numero dei posti letto Covid occupati aumenta di 30 unità rispetto a ieri arrivano a 1.149, mentre le terapie intensive diventano 168 (+4) con 9 nuovi ingressi. Si è ancora lontani dalla situazione di inizio anno (quanto si contavano oltre 1.700 persone ricoverate), ma il trend non lascia per nulla sereni.

Oggi dopo il riallineamento cala sensibilmente anche il numero degli attuali positivi, che dunque scendono 21.752. Di questi 20.435 in isolamento domiciliare. Guardando alle province è sempre quella di Palermo a registrare il più alto numero di contagi: 471. Quindi Catania: (238), Messina (128), Siracusa (110), Trapani (135), Ragusa (84), Caltanissetta (110), Agrigento (181) ed Enna (48).ù

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 9 aprile 2021 registra un tragico bilancio con ben 718 morti. Si tratta tuttavia di un dato fortemente influenzato dai dati di regione Sicilia che ha inserito decessi di mesi precedenti. Sono invece 18.938 nuovi casi Covid su 215.504 tamponi (8.33% positivi) e 147.469 test rapidi (0.65% positivi). Si registra un minor carico sugli ospedali con oltre settecento pazienti covid in meno di ieri e 63 posti occupati in meno in terapia intensiva al netto di quasi duecento nuovi accessi. Oggi il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro analizzando i dati del monitoraggio della Cabina di Regia ha spiegato che il livello di occupazione nelle terapie intensive "si sta stabilizzando intorno al 41% e siamo quindi arrivati sostanzialmente ad un plateau, così come per le aree mediche.Quindi ci attendiamo che inizino a decrescere anche i decessi".

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 9 aprile 2021

Nuovi casi: 18.938 (ieri 17.221)

Casi testati: 107583 (ieri 107968)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 362.973 (ieri 362.162 )

molecolari: 215504 di cui 17961 positivi pari al 8.33% (ieri 7.7%)

rapidi: 147469 di cui 963 positivi pari al 0.65% (ieri 0.72%)

Attualmente positivi: 536.361 (ieri 544.330)

Ricoverati: 28.146, -705 (ieri -465)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.603, -63, 192 nuovi (ieri -20, 259 nuovi)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 3.736.526

Deceduti dopo Covid test positivo: 113.579 (ieri 112.861)

Totale Dimessi/Guariti: 3.086.586 (ieri 3.060.411 )

Vaccinati: 3.704.845 (12.059.220 dosi somministrate)

Si tratta del 77.5% delle 10.259.730 dosi consegnate da Pfizer e delle 1.320.400 consegnate da Moderna al 9 aprile. La campagna vaccinale dedicata agli over 80 non in Rsa ha coinvolto oltre 4.194.707 i "nonni" che hanno avuto almeno una dose del vaccino Pfizer/Moderna. Con i 3.988.600 vaccini AstraZeneca destinati alla fase 3 sono stati coinvolti 240mila uomini delle forze armate e 1.088.883 docenti e non docenti del personale scolastico. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 203mila dosi (di cui 61mila seconde dosi) rispetto alle 300mila auspicate dal piano vaccinale.