Covid, in Sicilia contagi di nuovo sopra i 7 mila: resta alto il numero di morti

Dopo la "pausa" domenicale - quando si fanno meno tamponi - tornano a salire i contagi Covid in Sicilia. Nel bollettino odierno sono comunicati 7.248 nuovi casi su 47.948 tamponi processati, per un tasso di positività che sale al 15% (in leggera risalita rispetto a ieri).

Al contrario invece cala nettamente il numero di posti letto occupati in ospedale, dove in regime ordinario ci sono 1.385 ricoverati (-27) e in terapia intensiva 124 pazienti (-3) con soli 4 nuovi ingressi. Sono 51 i decessi, la maggior parte avvenuti tra il 4 e il 7 febbraio, anche alcuni risalgono al mese di gennaio. Sempre basso il numero dei guariti, 3.959. E così mentre nel resto d'Italia gli attuali positivi sono in discesa da giorni, sull'Isola questo dato continua a salire: ad oggi sono 277.811 (+3.818). Si resta in attesa di un ricalcolo che faccia abbassare i positivi di diverse decine di migliaia, così come avvenuto in passato.

Ricalcolo che invece è avvenuto, anche oggi, sul numero di casi. Infatti la Regione ha comunicato al ministero che al totale dei contagi ce ne sono 580 da aggiungere ma da far risalire al periodo antecedente al 4 febbraio. Però questi 580 contagi sono stati sommati ai casi per provincia (che quindi preferiamo non dare ndr). Insomma, tanta confusione.

La situazione nel resto d'Italia

Il bollettino di martedì 8 febbraio fa registrare 101.864 nuovi casi su 999.095 tamponi (antigenici e molecolari) con un tasso di positività del 10,2%. Ancora alto il numero dei decessi: 415 nelle ultime 24 ore. In netto calo però gli ospedalizzati: i ricoverati nei reparti ordinari sono in totale 18.337 (-338), mentre nelle terapie intensive ci sono 1.376 pazienti (-47) con 99 ingressi nell'ultimo giorno. Scende anche il numero degli attualmente positivi al virus (-62.901) che sono ora meno di due milioni. I numeri di oggi confermano la flessione della curva dei contagi: tra lunedì e martedì sono state accertate 143.111 diagnosi contro le 190.857 della settimana precedente.

I numeri di oggi