Coronavirus, altri 1.148 casi nell'Isola (+46 in provincia): 15 nuovi ricoveri in terapia intensiva e 36 morti

Si registrano 15 nuovi ingressi in terapia intensiva, anche se il numero dei posti letto occupati in area critica scende da 205 a 199, e 36 morti nell’Isola (1.829 in tutto dall'inizio dell'emergenza sanitaria). Sono 1.148 i nuovi casi di contagio da Coronavirus accertati nell'Isola nelle ultime 24 ore su 9.966 tamponi effettuati. Il tasso di positività nella regione, stando al bollettino diffuso dal ministero della Salute nel giorno dell’Immacolata, è pari a 11,5%, in lieve crescita rispetto al giorno precedente in cui era risultato 10,9%.

Questa la distribuzione dei casi nelle varie province: 214 a Palermo, 440 a Catania, 159 a Trapani, 105 a Messina, 58 a Enna, 49 a Caltanissetta, 46 ad Agrigento, 45 a Ragusa e 32 a Siracusa.

l numero dei pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali siciliani scende a 1.374 (-13 rispetto al giorno precedente). Non è possibile però stabilire tramite il report del ministero se il dato riguardi soggetti trasferiti in terapia intensiva o quelli dimessi perché guariti (1.803 solo ieri). Le persone che hanno superato il contagio e il Covid diventano in tutto 32.171, 73.555 invece quelle che hanno contratto il virus dall'inizio della pandemia. Sono infine 37.982 i soggetti che risultano ad oggi in isolamento domiciliare seguiti dalle varie Usca.

Attese l'ordinanza della Regione

Non manca molto alla firma di una nuova ordinanza da parte del presidente Nello Musumeci che darà, fra le altre cose, maggiori poteri ai sindaci per l'adozione, in vista della festività natalizie, di ulteriori provvedimenti per potere modificare gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali.

Coronavirus, il bollettino dall'Italia

Nuovi casi: 14.842 (ieri 13.720)

Casi testati: 59.551 (ieri 53.109)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 149.232 (ieri 111.217)

Attualmente positivi: 737.525 (ieri 748.819, -6.487)

Ricoverati: 30.081, -443 (ieri 30.524, +133)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.345, -37 (ieri 3.382, -72)

Totale casi positivi: 1.757.394 (ieri 1.742.557)

Deceduti: 61.240 (ieri 60.606, +528)

Totale Dimessi/Guariti: 958.629 (ieri 933.132, +19.638)