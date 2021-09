Coronavirus: 875 i casi (61 in provincia), Sicilia sempre prima regione per numeri di nuovi contagi

L'incidenza si è però quasi si dimezzata passando dal 7,4% di ieri al 3,6% di oggi. Sul fronte ospedaliero sono 966 i ricoverati, nove in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 116, quattro in meno rispetto alle 24 ore precedenti

Sono 875 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 24.465 tamponi processati. L'incidenza si è quasi dimezzata passando dal 7,4% di ieri al 3,6% di oggi. L'isola resta sempre la prima regione per numeri di nuovi contagi giornalieri seguita dal Veneto con 583 casi.

Gli attuali positivi sono 28.547 con un decremento di 404 casi. I guariti sono 1.250, mentre si registrano altre 29 vittime che portano il totale dei decessi a 6.484. La regione Sicilia comunica che i decessi comunicati oggi sono riferiti: tre al 7 settembre, cinque al 6 settembre, 12 al 5 settembre, cinque al 4 settembre e quattro al 3 settembre. Sul fronte ospedaliero sono adesso 966 i ricoverati, nove in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 116, quattro in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 292, Catania 232 Messina 20, Siracusa 68, Ragusa 36, Trapani 102, Caltanissetta 29, Agrigento 61, Enna 35.

Il Covid in Italia

Sono 4.720 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri 3361), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 71 morti (ma il dato è "falsato" dalla Sicilia) che portano a 129.638 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 318.865 tamponi, con un tasso positività che cala all'1,48% (ieri 2,5%).

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 4.307 (ieri 4.302), con un aumento di 5 persone rispetto a ieri mentre sono 563 i ricoverati in terapia intensiva (-7 rispetto a ieri), con 40 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.316.077 i guariti (+6.877 ) e 133.787 gli attualmente positivi (-2.233 ).

Il bollettino di martedì 7 settembre

Attualmente positivi: 133.787

Deceduti: 129.638 (+71)

Dimessi/Guariti: 4.316.077 (+6.877)

Ricoverati: 4.870 (-2)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 563 (-7)

Tamponi: 85.973.261 (+318.865)

Totale casi: 4.579.502 (+4.720, +0,1%)