Coronavirus, 576 nuovi contagi (88 in provincia) nelle ultime 24 ore: ci sono altri 12 morti

Sono 576 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore. E' uno dei dati che emerge dal bollettino diffuso nel pomeriggio di oggi dal ministero della Salute in merito all'emergenza Coronavirus in Sicilia. Registrati purtroppo altri 12 decessi (ieri erano stati 10). I nuovi contagiati invece sono inferiori a quelli del giorno prima (ieri erano stati 592) e sono stati individuati con 22.141 processati, ben 3 mila in più rispetto a ieri. Questo vuol dire che il tasso di positività risale leggermente: 2,6% contro il 2,2 dei giorni precedenti.

I ricoverati in regime ordinario negli ospedali della Sicilia sono 657 (-5), mentre in terapia intensiva ci sono 123 pazienti (+2) con 6 nuovi ingressi. Cala anche oggi il numero degli attuali positivi (cioè delle persone che in questo momento hanno il virus) che diventano quindi 16.270, ovvero 2.500 in meno rispetto a ieri. E dire che soltanto giovedì scorso erano 24.545: questo vuol dire che in appena 4 giorni gli attuali positivi sono calati di ottomila unità. Di questi 16.270, adesso, 15.940 si trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 3.571.

Questi i dati totali dall’inizio dell’epidemia e l’incremento dei contagi nelle singole province siciliane: Palermo: 45.371 (174), Catania: 42.581 (121), Messina: 20.130 (26), Siracusa: 10.873 (43), Trapani: 10.749 (15), Ragusa: 8.612 (57), Caltanissetta: 7.173 (52), Agrigento: 6.420 (88), Enna: 4.479 (0)

La situazione nel resto d'Italia

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, domenica 7 marzo 2021. Sono 20.765 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore sul territorio, secondo i dati aggiornati del ministero della Salute e della Protezione civile. Le vittime da ieri sono 207, un dato che avvicina il numero complessivo dei decessi da inizio pandemia a quota centomila morti (attualmente sono 99.785).

Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati effettuati 271.336 tamponi, per un tasso di positività che si attesta al 7,6%. In terapia intensiva ci sono al momento 2.605 pazienti (+34 da ieri). Nelle ultime 24 ore sono guarite 13.467 persone (2.494.839 da inizio pandemia).

Il bollettino di domenica 7 marzo 2021

Attualmente positivi: 472.862

Deceduti: 99.785 (+207)

Dimessi/Guariti: 2.494.839 (+13.467)

Ricoverati: 23.749 (+477)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.605 (+34)

Tamponi: 42.342.845 (+271.336)

Totale casi: 3.067.486 (+20.765, +0,68%).

