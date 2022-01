Covid, oltre 9 mila contagi in Sicilia: positivo un tampone su tre, 22 ingressi in terapia intensiva

In calo rispetto a ieri - quando si è registrato il record con oltre 14 mila casi - ma con un numero inferiore di tamponi (come spesso accade nei gioni festivi): sono 9.248 i nuovi casi Covid registrati in Sicilia su 28.804 test processati, per un tasso di positività che schizza addirittura al 32%. Continua senza sosta anche l'aumento dei ricoveri: nei reparti ordinari si è superata quota mille, sono infatti 1.003 i pazienti (+57 rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva ci sono ben 22 nuovi ingressi e i posti letto occupati sono 135 (+16).

Nove invece i decessi comunicati oggi: uno riferito a ieri e 8 a giorno 5. I guariti sono 971, e gli attuali positivi 88.384 (+8.268). Non sono ancora disponibili i dati dei casi suddivisi per provincia.

I dati nel resto d'Italia

Secondo il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute sono 108.304 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in diminuzione rispetto ai 219.441 di ieri. Si registrano 223 vittime, rispetto alle 198 di ieri. I tamponi effettuati sono 492.172, contro i 1.138.310 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi al 22%. Gli attualmente positivi sono 1.674.071, in aumento di 80.492 unità rispetto a ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.499, 32 in più di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 14.591, 764 in più di ieri.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 7 gennaio 2022