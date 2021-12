Covid, in Sicilia si sfiorano i mille nuovi contagi: più di 100 ad Agrigento e provincia, 10 i morti

Inuovi contagi Covid in Sicilia sfiorano quota mille: per la precisione sono 975 i nuovi casi individuati nelle ultime 24 ore a fronte di 32.170 tamponi processati, per un tasso di positività che si ferma al 3%. Salgono, seppur in maniera controllata, i ricoveri: nei reparti ordinari si trovano ricoverate 327 persone (+10), 46 (+1) i pazienti in terapia intensiva dove si registrano 3 nuovi ingressi.

Sono 10 i decessi comunicati nel bollettino di oggi: 3 si riferiscono a ieri, 5 a domenica e due al 3 dicembre. I guariti sono 558, mentre gli attuali positivi sono 14.110 (+407). Lo stesso giorno di un anno fa sull'Isola c'erano oltre 40 mila positivi. Sono 123 i nuovi casi a Palermo e provincia. Mentre 284 a Catania, 213 a Messina, 48 a Siracusa, 86 a Trapani, 20 a Ragusa, 76 a Caltanissetta, 111 ad Agrigento e 14 a Enna.

Al Policlinico tamponi salivari per i bambini sotto i dieci anni

I test si possono effettuare lunedì e mercoledì presso l'edificio 9B. Il professore Marcello Ciaccio, direttore dell'Unità di Medicina di Laboratorio: "Si tratta di una metodica non invasiva e con un'elevata performance diagnostica". Ecco come prenotare.

Il Covid in Italia

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della Salute registra 15.756 nuovi contagi e 99 morti. In aumento ricoveri e i posti letto occupati in terapia intensiva (+33). L'ultimo bollettino coronavirus di ieri lunedì 6 dicembre registrava 92 morti e 9.503 contagi su 301.560 tamponi. I pazienti in terapia intensiva erano 743 mentre quelli ricoverati con sintomi 5.879. Gli attualmente positivi in Italia erano 235.853, mentre i dimessi o guariti 4.748.454.

