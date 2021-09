Coronavirus, in Sicilia 943 nuovi casi nelle ultime 24 ore: solo un contagio in provincia

Positivo il 7,4% dei 12.804 mila tamponi processati. Stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva: sono 120, con sei nuovi ingressi. I dati dell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute per monitorare l’andamento del virus

Sono 943 i nuovi casi di Coronavirus accertati nell’Isola, che torna quindi sotto quota mille, indicati nell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute per monitorare l’andamento del virus in Italia. Ottantuno in meno rispetto a ieri quando erano 1.024. Il tasso di positività, sulla base dei 12.804 tamponi processati, passa da 7,2 al 7,4%. Altri dieci i morti e 444 i guariti/dimessi.

I ricoveri nelle aree Covid sono 855 (+10 rispetto al giorno precedente quando erano 845). In terapia intensiva al momento si trovano 120 pazienti, con sei nuovi ingressi).

Il numero degli attuali positivi sale a 28.951 (+489) mentre si attesta a 27.976 quello dei soggetti in isolamento domiciliare.

Questa la distribuzione dei casi provincia per provincia: Palermo 179, Catania 261, Messina 249, Siracusa 80, Trapani 53, Ragusa 37, Caltanissetta 46, Agrigento 1 e Enna 37.

Coronavirus, il bollettino dall'Italia

Nuovi casi: 3.361

Attualmente positivi: 136.020

Deceduti: 52 (totale 129.567)

Dimessi/Guariti: 4.309.200

Ricoverati con sintomi: 4.302

Ricoverati in Terapia Intensiva: 570

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 32

Tamponi: 134.393

Totale casi: 4.574.787

Vaccinati: 38.699.389 persone pari al 71.65% della popolazione con più di 12 anni. Ieri somministrate 217mila dosi, di cui 53mila prime somministrazioni. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 30 agosto 2021: il 92% degli over 80, il 88% dei settantenni, e il 83% dei sessantenni, il 76% dei cinquantenni, il 67% dei quarantenni, il 60% dei trentenni e il 61% dei ventenni e il 37% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.