Covid, in Sicilia 275 nuovi casi nelle ultime 24 ore: 4 quelli in provincia di Agrigento

Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, i nuovi casi Covid sono 275, 41 in più di ieri quando erano 234. Sono stati individuati su 7.232 tamponi processati tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività sale dunque al 3,3% (ieri era all'1,5%). Si registrano altri 2 morti e dunque il totale delle vittime a causa del Covid, nell'Isola, sale a 5.873.

Dall'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute emerge inoltre che continua a scendere anche il saldo dei posti letto occupati in ospedale: i ricoveri ordinari sono 382 (-14, ieri erano stati 396) e 44 quelli in terapia intensiva (ieri erano 45) con un solo nuovo ingresso giornaliero. Questo porta il totale degli ospedalizzati a 426. Sono invece 197 i nuovi guariti, cifra che porta il totale da inizio pandemia a 213.680. 7.971 il totale degli attuali positivi, 7.545 dei quali in isolamento domiciliare.

Questa la distribuzione dei casi provincia per provincia: Palermo 68, Catania 86, Messina 21, Siracusa 55, Trapani 14, Ragusa 21, Caltanissetta 6, Agrigento 4 e Enna 0.

La campagna vaccinale

Oltre 60 mila vaccini somministrati in Sicilia nella giornata di ieri, con un nuovo record di prime dosi. Da stasera, alle 19 (fino alla mezzanotte), torna l'open day AstraZeneca: tre giorni di vaccinazioni senza prenotazione per gli over 18. Due gli hub individuati nell'Agrigentino (Leggi l'articolo).

Le nuove regole anti Covid in zona gialla

Da domani si dovrà fare ritorno a casa entro le 24 e non più alle 23. Resta il limite di 4 persone non conviventi per tavolo, sia al chiuso che all’aperto. Dal prossimo 21 giugno il divieto di circolazione nelle ore notturne verrà abolito in tutta Italia. (Leggi l'articolo)

Coronavirus, il bollettino dall'Italia

Nuovi casi: 2.275

Totale casi: 4.232.428

Tamponi (antigenici e molecolari): 149.958

Attualmente positivi: 192.272, -3.097

Ricoverati con sintomi: -230, totale 4.963

Ricoverati in Terapia Intensiva: - 14, totale 774

Ingressi in terapia intensiva: 20

Deceduti dopo Covid test positivo: 51

Totale deceduti: 126.523

Totale Dimessi/Guariti: 3.913.633, +5.321.