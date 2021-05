Covid, in Sicilia migliorano i dati: in calo nuovi contagi (+42 in provincia), ricoveri e attuali positivi

Sono 782 i casi riscontrati nelle ultime 24 ore su poco più di 27 mila tamponi, con un tasso di positività del 2,8%. In ospedale ci sono 39 persone in meno rispetto a ieri. Oltre mille i guariti, 24 invece i decessi. Prorogata fino al 12 maggio la zona rossa di Lampedusa

In Sicilia scendono nuovi casi, ricoveri e attuali positivi. E' un bollettino che sa di "giallo" quello di oggi. Su 27.072 tamponi processati infatti i nuovi contagiati sono risultati 782, con un tasso di positività del 2,8%. E' attesa venerdì la nuova ordinanza del ministro della Salute Speranza, ci si augura che da lunedì anche l'Isola possa abbandonare l'arancione.

Negli ospedali ci sono 39 persone in meno rispetto a ieri. Nel dettaglio i ricoveri ordinari sono 1121 (-31), mentre le terapie intensive sono 152 (-8) con sette nuovi ingressi. Alto anche il numero di guariti (1.072). L'unico dato che non è in calo è quello dei decessi, che purtroppo sono 24. Gli attuali positivi dunque sono 24.529 (-294).

Anche in provincia di Palermo il picco sembra essere superato: i nuovi casi infatti sono 217. Poi c'è Catania (142), Messina (65), Siracisa (157), Trapani (38), Ragusa (32), Caltanissetta (79), Agrigento (42) ed Enna (10).

La situazione nel resto d'Italia

Il nuovo bollettino Coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 5 maggio registra 10.585 positivi su 327 mila tamponi molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore. Sono invece 267 le vittime in un giorno. I pazienti ricoverati terapia intensiva per il Covid sono 2.368, in calo di 55 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 142 (ieri 136). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 17.520 persone, in calo di 656 unità rispetto a ieri. La regione con il maggior numero di nuovi positivi è oggi la Lombardia con +1.557, seguita dalla Campania con +1.447, dalla Puglia con +1.171, dal Piemonte con +947, dal Lazio con +838 e dal Veneto con +745.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 5 maggio

Nuovi casi: 10.585 (ieri 9.116)

Casi testati: 114357 (ieri 94374)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 327.169 (ieri 315.506)

molecolari: 190363 di cui 10026 positivi pari al 5.26% (ieri 5.54%)

rapidi: 136806 di cui 553 positivi (ieri 167976 di cui 939 positivi)

Attualmente positivi: 407.129 (ieri 413.889)

Ricoverati: 17.520 (ieri 18.176)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.368, 142 nuovi (ieri 2.423, 136 nuovi)

Deceduti dopo un tampone postivo: 122.005 (ieri 121.738)

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: 4.070.400 (ieri 4.059.821)

Totale Dimessi/Guariti: 3.541.266 (ieri 3.524.194)

Vaccinati: 6.520.204 persone (21.601.607 dosi somministrate) ovvero l'87.2% delle 15.669.810 dosi consegnate da Pfizer, delle 2.207.900 consegnate da Moderna e dei 6.532.080 vaccini AstraZeneca e 336.800 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 403.062 dosi (di cui 129mila seconde dosi) rispetto alle 500mila auspicate dal piano vaccinale.

Chi ha avuto il vaccino. La campagna vaccinale ha visto somministrate ad oggi 5 maggio 2021 il seguente numero di dosi: 6.381.167 dosi a over 80; 3.334.875 a settantenni; 1.473.037 a sessantenni. Quanto alla messa in sicurezza delle strutture socio assistenziali risultano vaccinati con 660.298 dosi gli ospiti delle Rsa, 3.613.041 dosi a soggetti fragili e caregiver, 3.272.441 a operatori sanitari e 901.442 a lavoratori del comparto sanità. Risultano inoltre che 1.186.850 dosi siano state destinate a professori o personale scolastico e 333.108 a agenti delle forze dell'ordine. 445.348 dosi sono invece finite a persone non ricomprese nelle categorie per le quali è già stata aperta la campagna vaccinale.

Prorogata la zona rossa di Lampedusa

Intanto il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha prorogato fino al 12 maggio la zona rossa di Lampedusa e Linosa.