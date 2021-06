Covid, in Sicilia 234 nuovi casi (41 in provincia) con tasso di positività e ricoveri ancora in calo

Zona bianca. E' quello a cui punta la Sicilia, che può vantare dati incoraggianti e un rallentamento della pandemia ormai da giorni. Il traguardo dovrebbe essere tagliato entro fine mese a patto che la situazione resti sotto controllo. E l'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute porta a ben sperare. I nuovi casi Covid accertati nell'Isola nelle ultime 24 ore sono 234 (ieri 337) su 15.110 tamponi analizzati. Il tasso di positività è quindi pari a 1,5%, in calo rispetto al 2,3% di ieri.

I ricoverati con sintomi nei nosocomi sono 396 (ieri 409), ai quali si devono aggiungere i 45 pazienti in terapia intensiva (come ieri) con tre nuovi ingressi. Questo porta il totale degli ospedalizzati a 441, cioè tredici in meno di ieri. In isolamento domiciliare si trovano 7.454 persone (in calo rispetto ai 7.864 di ieri). Il totale degli attuali positivi è di 7.895 persone. Ci sono ben 649 guariti, cifra che porta il totale da inizio pandemia a 213.483. Ci sono però anche 8 nuove vittime, così il bilancio arriva a 5.871.

Guardando alla divisione dei nuovi casi nel territorio, Palermo (e provincia) è sotto quota trenta con 28 nuovi contagi. A Catania sono invece 77; a Messina 23; a Siracusa 9; a Trapani 7; a Ragusa 37; ad Agrigento 41; Caltanissetta due e dieci a Enna.

La situazione in Italia

Il nuovo bollettino del ministero della Salute registra 2.436 contagi e 57 morti su oltre 238mila tamponi (antigenici e molecolari). Ieri i contagi erano stati 2.557, i decessi 73. In calo anche il numero dei ricoverati con sintomi (-295) e delle terapie intensive (-48). Solo 20 gli ingressi nei reparti di area critica.