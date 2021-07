Coronavirus, in Sicilia 102 nuovi casi (0 in provincia) e 2 morti nelle ultime 24 ore

Positivo l''1,6% dei 6.397 mila tamponi processati. I posti letto occupati sono 158: quattro in meno rispetto a ieri. Nessun nuovo ingresso in terapia intensiva. Scendono ancora gli attuali positivi: -112

Sono 102 i nuovi casi Covid, in Sicilia, nelle ultime 24 ore, 32 in meno rispetto a ieri quando erano 134. Sono stati individuati su 6.397 tamponi processati tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta all'1,6% (ieri era all'1,5%). La Regione resta al terzo posto per numero di contagi: prima la Lombardia con 131 nuovi casi e la Campania con 110. Si registrano altri due morti che portano il totale delle vittime a causa del Covid, nell'Isola, a 5.981.

Dall'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute emerge inoltre che i ricoveri ordinari sono 143 (-2, ieri erano 145) e 15 quelli in terapia intensiva (ieri erano 17) con nessun nuovo ingresso giornaliero. Questo porta il totale degli ospedalizzati a 158, ieri erano 162. Sono invece 212 i nuovi guariti, cifra che porta il totale a 222.640. 3.563 il totale degli attuali positivi (- 112 rispetto a ieri), 3.405 dei quali in isolamento domiciliare.

Questa la distribuzione dei casi provincia per provincia: Palermo 14, Catania 31, Messina 19, Siracusa 3, Trapani 10, Ragusa 6, Caltanissetta 14, Agrigento 0 e Enna 5.

Coronavirus, il bollettino dall'Italia