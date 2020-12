Coronavirus, altri 1.365 i nuovi casi (38 in provincia) e 39 decessi

Sono 1.365 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.026 tamponi effettuati. Sono 39 i decessi di persone positive, che portano il totale a 1.689. Con i nuovi casi salgono a 39.350 gli attuali positivi, con un decremento di 430 casi. Di questi 1.647 sono i ricoverati, meno 39 rispetto a ieri: 1.431 pazienti in regime ordinario (-39) e 216 (-5) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono 37.703 persone. I guariti sono 1.756.

Sul fronte della distribuzione fra province i dati sono Palermo: 291, Catania 551, Messina 274, Ragusa 39, Trapani 7, Siracusa 38, Agrigento 38, Caltanissetta 87, Enna 40.

Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia

Coronavirus, il nuovo bollettino del Ministero della Salute di oggi venerdì 4 dicembre 2020 conferma il costante calo degli attualmente positivi con più guariti che nuovi casi, ma continua la tragica conta dei decessi.