Coronavirus, in Sicilia 16 nuovi casi: scontro Musumeci-Roma sul tema migranti

Sono sedici i casi di Coronavirus accertati in Sicilia nelle ultime 24 ore con 2.485 tamponi processati. Lo rende noto il ministero della Salute. Secondo il report aggiornato alle 17 di oggi, i ricoverati con sintomi sono 38 (5 in più rispetto a ieri) e i pazienti in Terapia intensiva sono due per un totale di 40 persone in ospedale. I pazienti per i quali è scattato l'isolamento domiciliare sono invece 235 e sono 275 le persone attualmente positive. E ancora, il numero delle persone che hanno perso la vita è fermo a 283 per un totale di 3.288 casi di Coronavirus nell'Isola dall'inizio della pandemia.

Secondo quanto reso noto dalla Regione dei 16 nuovi casi nell'Isola, 11 sono riferibili a migranti e di questi tre si trovano a Lampedusa. A Palermo invece ha creato apprensione la notizia della positività al virus di due commesse. Una è in ospedale, l'altra in isolamento e si sta lavorando al tracciamento dei loro contatti.

La situazione in Italia

Complessivamente in tutta Italia le persone attualmente positive al Coronavirus sono 12.422. Sono invece 35.141 (+9, +0,03%) le persone che hanno perso la vita per il virus. I dimessi/guariti sono 199.974 (+178, +0,09%), i ricoverati in Terapia intensiva sono 41 (-6) .