Covid, ultimo bollettino del 2020: in Sicilia tasso positività sale al 17,7%, 1.299 nuovi casi (70 in provincia)

Sono arrivati poco dopo le 17 gli aggiornamenti sui nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Sono 1.299 nelle ultime 24 ore. Si tratta di oltre 200 nuovi casi in più rispetto al dato di ieri. A preoccupare è anche il numero dei tamponi processati: appena 7.308. (ieri erano stati 8.497). Il tasso di positività adesso schizza quindi al 17,7%. E' il dato più alto in assoluto. Sono questi i dati più salienti che si registrano nell'ultimo bollettino del 2020 diramato dal ministero della Salute sui casi di Covid.

Purtroppo si registrano altri 31 morti (ieri erano stati 29). C'è però una buona notizia: i ricoveri ordinari passano da 1.085 a 1.069 (-16) mentre le terapie intensive diventano 171 (+2) con tredici nuovi ingressi. Il totale delle persone attualmente positive in Sicilia sale adesso a quota 33.868. I casi totali dall'inizio della pandemia sono 93.644. Sono 787 le persone guarite nelle ultime 24 ore.

Ecco i nuovi casi di Covid registrati oggi nell'Isola, suddivisi provincia per provincia (i dati indicano il totale e l’incremento): Palermo: 25.647 (295); Catania: 27.556 (296); Messina: 10.840 (262); Ragusa: 6.873 (23); Trapani: 6.022 (79); Siracusa: 5.544 (121); Caltanissetta: 3.961 (87); Agrigento: 3.863 (70); Enna: 3.338 (66).

Coronavirus, il bollettino di oggi

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 31 dicembre 2020 registra 23.477 nuovi casi a fronte di 186.004 tamponi (76.798 casi testati). Aumentano purtroppo i ricoverati in area critica con 202 nuovi ingressi. 555 i decessi registrati oggi.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri mercoledì 30 dicembre registrava 575 decessi e 16.202 nuovi casi di contagio da Sars-Cov-2. Sono 23.566 le persone ricoverate in ospedale in reparti non critici (-96), 2.528 coloro che invece necessitano del ricovero in terapia intensiva, con 175 nuovi ingressi.

Nuovi casi: 23.477 (ieri 16.202)

Casi testati: 76.798 (ieri 63.748)

Tamponi (diagnostici e di controllo): 186.004 (ieri 169.045)

Attualmente positivi: 569.896 (ieri 564.395)

Ricoverati: 23.151, -415 (ieri 23.566, -96)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.555, +27, 202 nuovi (ieri 2.528, -21, 175 nuovi)

Totale casi positivi: 2.107.166 (ieri 2.083.689)

Deceduti: 74.159 (ieri 73.604)

Totale Dimessi/Guariti: 1.463.111 (ieri 1.445.690)

Vaccinati: 14.813*

*si tratta di più del 100% delle 9.750 dosi distribuite, in quanto, in alcune regioni, si è cominciata a somministrare anche la sesta dose per ogni fiala come da indicazioni Aifa. Consegnate ieri altre 359.775 dosi di vaccino Pfizer, altre 110.175 dosi sono in consegna oggi. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.