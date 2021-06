Covid, sono 142 i nuovi contagi: Sicilia da oggi tutta in zona bianca

Poco più di 15 mila i tamponi, con un tasso di positività dello 0,9%. Sempre in calo ricoveri e terapie intensive, dove non si registra nessun nuovo ingresso. Tre le vittime, 335 i guariti. Revocate da Musumeci le ultime due zone rosse nell'Isola

Nella Sicilia "tutta bianca" sono 142 i nuovi casi Covid individuati su 15.381 tamponi analizzati. Il tasso di positività è quindi dello 0,9%. Non si registra nessun ingresso in terapia intensiva ma ci sono altre 3 vittime, che portano il totale a 5.970 dall'inizio della pandemia. Sempre in costante miglioramento la situazione negli ospedali, con i ricoveri ordinari che diventano 155 (-7 rispetto a ieri) e le terapie intensive 20 (-4). I guariti sono 335 e gli attuali positivi scendono a 4.031 (-196).

Revocate le ultime due zone rosse

Sicilia da oggi tutta in zona bianca. Revocate con effetto immediato dalla pubblicazione dell'ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, le ultime due zone rosse: Santa Caterina Villarmosa, nel Nisseno, e Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna. Per l'intera Isola, dunque, valgono le disposizioni previste per tutto il territorio nazionale.

Il Covid in Italia

Il nuovo bollettino del Ministero della Salute registra 776 nuovi casi (ieri 679) su 185.016 test. Sono 24 i decessi mentre continua a calare la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 83 in meno di ieri, per un totale di 1.593; i pazienti in terapia intensiva 23 in meno di ieri (appena 4 gli ingressi del giorno, ieri erano stati 9), per un totale di 247. Intanto sono scattate le prime sospensioni dei sanitari no-vax: l'autorità sanitaria della provincia autonoma di Bolzano ha notificato a 115 operatori sanitari non vaccinati che da domani non si potranno più presentare al loro posto di lavoro. L'Azienda sanitaria, nel giro di pochi giorni, verificherà la possibilità di demansionamento oppure smartworking. In caso di esito negativo la sospensione avrà effetto retroattivo, dal giorno della notifica dell'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale.

Tutti i numeri del bollettino di oggi